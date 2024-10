Mitsubishi Motors prosegue offensiva in segmento C

Con l'annuncio di oggi relativo al lancio di un secondo SUV nel segmento C, previsto per il 2025, Mitsubishi Motors prosegue la sua offensiva di prodotto in Europa. Questo nuovo SUV sarà disponibile con motorizzazioni a benzina e ibride complete, insieme a tecnologie di sicurezza avanzate e connettività all'avanguardia con Google integrato.

Il futuro modello si aggiunge al C-SUV 100% elettrico già annunciato, che rappresenterà il primo veicolo a batteria lanciato da Mitsubishi Motors in Europa, dopo la produzione dell'i-MiEV nel 2010. Con l'introduzione di questi due nuovi modelli nel 2025, il totale dei nuovi lanci nel periodo 2023-2025 raggiungerà quota cinque.

Insieme all'Outlander PHEV, questi nuovi SUV costituiranno la spina dorsale di una gamma di modelli SUV elettrificati, che comprenderà motorizzazioni completamente elettriche, ibride plug-in e ibride, oltre a sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e Google Built-in per una connettività senza pari.

"Con questo approccio duplice al segmento C-SUV - ha commentato Frank Krol, Presidente e Ceo di Mitsubishi Motors Europe - offriremo un'ampia gamma di motorizzazioni elettrificate in grado di soddisfare diverse fasce di prezzo e requisiti dei clienti".

Entrambi i nuovi SUV saranno prodotti in Europa da Groupe Renault.

