Jeep Avenger 4xe Upland strizza l'occhio all'avventura

La trazione integrale elettrificata, secondo Jeep, passa anche dalla versione Upland della nuova Avenger 4xe, progettata all'insegna della resistenza e dell'avventura. Se l'esterno spicca grazie agli elementi aggiornati come i fendinebbia ridisegnati, le barre sul tetto e il gancio di traino, a fare la differenza sono le capacità off-road.



Grazie ai paraurti anteriore e posteriore realizzati in materiale stampato a colori con finitura antigraffio, l'Avenger mantiene durata e integrità estetica anche in condizioni difficili. Il paraurti anteriore ha un design a ruote scoperte che offre una maggiore sicurezza sui terreni rocciosi, mentre il rivestimento rialzato e prominente protegge dagli impatti elementi critici come la targa.

A sottolineare ulteriormente la solidità, ci pensa la griglia inferiore anteriore e il radar, che sono schermati da paraurti rinforzati, elemento che aumenta la robustezza del veicolo negli impieghi off-road. Inoltre, il nuovo adesivo opzionale sul cofano aggiunge stile e funzionalità, riducendo l'abbagliamento del sole e facilitando la guida in condizioni di luce intensa.

Con i suoi accenti cromatici verdi, i cerchi in lega neri da 17", i fari con riflettori full LED, le maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e le piastre di protezione argentate, il modello Upland punta anche su un'estetica che lo distingua dagli altri SUV.

All'interno, l'Avenger 4xe Upland propone un abitacolo progettato per essere tanto funzionale quanto confortevole. I sedili sono realizzati con materiali altamente resistenti e lavabili. Questa scelta pratica rende gli interni ideali per chi ama la vita all'aria aperta, anche tra fango e acqua.

Gli interni raffinati includono anche il rivestimento nero del padiglione e la plancia argentata con logo 4xe dedicato. La tecnologia punta è percepibile dallo schermo da 10,25" e dal quadro strumenti full digital da 10,25" abbinato, per un'integrazione ottimale dell'infotainment e dei dati di guida.

Sulle strade tortuose o montuose, funzioni come l'Hill Descent Control garantiscono una maggiore sicurezza, mentre per chi si destreggia in ambienti urbani trafficati, la telecamera posteriore a 180° offre una prospettiva 'drone view', rendendo le manovre di parcheggio più facili e sicure.



