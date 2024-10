Jeep Avenger 4xe guarda oltre le solite strade

Jeep Avenger si spinge al i fuori delle solite strade e punta sulla versione 4xe. In Europa aprono infatti oggi gli ordini della versione a trazione integrale elettrificata del già fortunato modello di casa Jeep e la nuova strada si apre all'insegna della versione speciale Avenger 4xe The North Face Edition.



Il nuovo capitolo del racconto in salsa Jeep rappresenta anche un passo in avanti nella strategia di elettrificazione del marchio. "Jeep Avenger 4xe e The North Face Edition - ha commentato Eric Laforge, head of Jeep brand per la regione Enlarged Europe - rappresentano il nostro obiettivo di combinare la tecnologia avanzata con lo spirito avventuroso di Jeep. Siamo orgogliosi di presentare un modello che non solo offre prestazioni e sostenibilità, ma stabilisce anche un nuovo standard in materia di versatilità e stile".

Jeep Avenger 4xe nasce con l'obiettivo di fondere le qualità in fuoristrada di Jeep con una trazione integrale più sostenibile e una tecnologia all'avanguardia. In particolare, la The North Face Edition ha cercato il modo di incarnare i valori comuni a entrambi i marchi, entrambi affini con outdoor ed esplorazione.

I designer di Jeep e The North Face hanno lavorato in team nel corso degli ultimi due anni e hanno unito prospettive e competenze diverse, ma complementari. Oltre che nella versione The North Face, Jeep Avenger 4xe sarà disponibile anche nell'allestimento Upland.

Entrambi gli allestimenti adottano un propulsore che punta sul peso ridotto e sul piacere di guida. L'innovativa motorizzazione di Jeep Avenger 4xe unisce infatti idealmente l'efficienza ibrida e la tecnologia AWD. Il propulsore è costituito da un sistema ibrido a 48V, con un motore turbo da 1,2 litri che eroga 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW alloggiati nelle parti anteriore e posteriore.

Questa configurazione fornisce la trazione integrale ed è associata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità che consente di guidare il veicolo in modalità completamente elettrica alle basse velocità. La velocità massima si spinge fino a 194 km/h, 10 km/h in più rispetto alla versione e-Hybrid.

Il propulsore 4xe è il più potente della gamma ibrida di Avenger, erogando 36 CV e 25 Nm di coppia in più rispetto alla versione e-Hybrid FWD. Questo si traduce in un'accelerazione più rapida e in una velocità massima più elevata. Questo SUV vanta angoli in off-road ulteriormente migliorati, una maggiore altezza da terra (+10 mm) e una profondità di guado fino a 400 mm, caratteristiche che lo rendono più robusto e versatile della versione a trazione anteriore.

La capacità all-wheel-drive offre poi una trazione superiore su diversi terreni, dove i pneumatici M+S di serie arrivano in aiuto per una trazione affidabile nelle più svariate condizioni atmosferiche. I pneumatici quelli All Terrain 3PMSF sono invece disponibili per chi vuole avventurarsi su terreni più impegnativi.

Il resto lo fanno gli angoli caratteristici ancora più notevoli, con angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°, oltre ad un'altezza da terra di 210 mm.

Dotata di un sistema di trazione integrale intelligente, la Jeep Avenger 4xe garantisce una capacità 4x4 sempre disponibile quando serve.

L'allestimento Avenger 4xe Upland è proposto aun prezzo di listino di 31.950 euro, mentre l'Avenger 4xe The North Face Edition è disponibile a 37.950 euro. Su tutta la gamma è possibile accedere alla rata da 149 Euro al mese con un finanziamento di Stellantis Financial Services e un anticipo variabile a seconda dell'allestimento.

