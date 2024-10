La nuova firma luminosa del frontale arriva su Opel Mokka

Con l'aggiornamento 2025 la tedesca Mokka cambia faccia e adotta il cosiddetto stile Opel Vizor, caratterizzato dal logo nero e da una nuova firma luminosa, apprezzabile all'imbrunire e di notte, oltre che da un paraurti rivisto nella foggia. Proposta in versione benzina, ibrida ed elettrica pura, la rinnovata Suv compatta di Russelsheim dà il benvenuto ad aggiornamenti tecnologici e a un design interno al passo con i tempi.

Debutta a bordo, infatti, il sistema di infotainment con riconoscimento della voce naturale e interfaccia widget e connettività senza fili per lo smartphone. Alcune delle impostazioni, precedentemente controllate tramite pulsanti nello schermo touch centrale a colori, sono state integrate meglio.

L'intelligenza artificiale di ChatGpt è disponibile in combinazione con la navigazione connessa. In fatto di fruibilità quotidiana e sicurezza, da segnalare l'ingresso nell'equipaggiamento opzionale della telecamera posteriore Hd a 180 gradi.

Già ordinabile, offerta nelle varianti GS e Edition, nuova Mokka ha un listino che parte dai 26.200 euro della 1.2 benzina da 136 Cv. La Hybrid a 48 Volt che abbina un milledue turbo benzina a un elettrico da 28 Cv e ha un cambio robotizzato a doppia frizione e sei marce, parte da 29.700 euro. Per la Electric da 156 Cv, con batteria da 54 kWh per 403 km per ciclo di ricarica, prezzi da 36.700.

"Il nostro Mokka è un bestseller - ha dichiarato Florian Huettl, Ceo di Opel -. Audace, puro e inconfondibile: un modello pieno di carattere che si distingue tra la folla. Proprio per questo motivo abbiamo affinato delicatamente il suo design contemporaneo con il nuovo Blitz e gli elementi grafici. Il cambiamento più grande si trova all'interno.L'abitacolo appare ora ancora più pulito e riprende la grafica Opel Vizor dalla parte anteriore del veicolo. Inoltre, il guidatore e i passeggeri possono godere della nuova generazione di infotainment". ".



