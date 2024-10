Nissan Qashqai: la bestseller si evolve

Nissan Qasqhai è un punto fermo della gamma del brand giapponese dal 2007, quando, con la prima generazione introdusse il concetto di crossover portando una vera e propria rivoluzione sul mercato dell'auto. Numeri alla mano, nel nostro paese, in 17 anni questo modello è stato venduto in più di 416.000 unità. L'evoluzione ha portato alla nascita della seconda generazione nel 2014 e della terza nel 2021, che, di recente, è stata migliorata per rimanere un punto di riferimento nel segmento dei C-Suv.



Tra le sue caratteristiche vincenti rimane la tecnologia e-Power, l'elettrico senza spina, che utilizza un motore a batteria per muovere le ruote, e quindi vanta un'erogazione ed una guida speculare a quella delle auto 100% elettrica, ma associa ad propulsore elettrico un motore termico che funge da generatore. Quindi, il termico al servizio dell'elettrico, per una combinazione unica che evita il ricorso alla ricarica dalle colonnine e consente un'autonomia con un pieno di benzina superiore ai 1000 chilometri. Non mancano le versioni con un'elettrificazione più soft, grazie alla tecnologia mild hybrid.

Con il restyling, a livello estetico, il frontale ha guadagnato una calandra rivista e più accattivante, e firme luminose differenti; inoltre, nella versione N-Design, al debutto sulla Qashqai, spiccano i nuovi cerchi da 20 pollici, mentre la vista posteriore, per tutte, propone un disegno differente della parte interna dei gruppi ottici che offre un'intensità di colore più elevata per rendere l'auto più visibile.

Chiaramente, gli interventi hanno riguardato anche gli interni, dove sono migliorate le finiture e, con la versione N-Design sono arrivati gli inserti in Alcantara. L'abitacolo è stato rivisto anche sul fronte comfort, come si evince dai vetri con maggiore spessore e dall'illuminazione ambientale che permette di scegliere tra più di 60 colorazioni differenti. La tecnologia a bordo si evolve con il sistema d'infotainment che sfrutta l'integrazione con Google, a partire dalle mappe per la navigazione, e si avvale delle assistente Google per gestire varie funzioni dell'auto tramite i comandi vocali. Inoltre, tra i servizi connessi arriva, a pagamento, anche il tracciamento dell'auto a seguito di un furto.

Sul versante sicurezza arriva un comparto ADAS personalizzabile e migliorato da dispositivi come la funzione cofano trasparente e la vista a 180° dell'arouind view monitor, che può essere sincronizzata con il navigatore per essere utilizzata quando si attraversano gli incroci.

Gu

Riproduzione riservata © Copyright ANSA