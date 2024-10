Lusso e doti di Jeep Grand Cherokee più accessibili in Usa

Jeep Grand Cherokee, suv imbattibile nel muoversi in fuoristrada, riparte alla conquista del mercato con un importante correzione dei listini relativi alle versioni con il V6 Pentastar che ora partono da 37.035 dollari. Lo fa - sottolineano i media nordamericani - per riguadagnare terreno nella corsa alle quote di mercato nel segmento suv full-size premium.

Grand Cherokee model year 2025, arrivato alla quinta generazione, resta un simbolo di capacità, tecnologia e confort nel suo ambito di mercato, accompagnando al riposizionamento dei prezzi con un significativo miglioramento delle dotazioni di serie e ritocchi all'estetica esterna.

"Il marchio Jeep è impegnato a offrire un'invidiabile combinazione di capacità off-road, libertà di scelta ed elevato valore - ha affermato Bob Broderdorf, vicepresidente senior di Jeep North America - ed ora rendiamoo la Grand Cherokee 2025 più accessibile, inclusi tutti i modelli Laredo. Con un listino sotto i 40mila dollari, l'esperienza di proprietà del suv Jeep più premiato di sempre è oggi ancora più facile".

L'attuale famiglia di Grand Cherokee include l'iconico modello a due file di sedili e la Grand Cherokee L a tre file, una variante questa iintrodotta proprio con la quinta generazione. Inoltre la versione 4xe ibrida plug-in si è guadagnata un posto di rilievo nel mercato conquistando il posto di secondo modello Phev più venduto nel mercato Usa, dietro tra l'altro alla Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee in versione Laredo 4x2 viene ora proposto a 37.035 dollari e il Laredo 4x4 a 39.035. Le edizioni Limited 4x2 e 4x4 rispettivamente a 42.905 e 44.905 dollari. Per l'Overland 4x4 il listino è di 56.995 dollari e per il Summit 4x4 (al vertice della gamma) di 58.560 dollari.

Per il modello Grand Cherokee L con tre file di sedili Jeep ha fissato un prezzo che varia dai 39.035 dollari della Laredo 4x2 fino ai 60.560 del Summit 4x4. Infine la Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in. In questo caso il listino spazia dai 60.490 dollari della Limited 4x4 fino ai 74.670 della versione Summit 4x4.



