Fiat e Armani insieme per una speciale 500e

Eleganza italiana e design, sono i protagonisti sulla nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition. Questo modello esclusivo, annunciato durante le celebrazioni per il 125º anniversario di Fiat che coincidevano con il 90º compleanno di Giorgio Armani, è ora disponibile per i clienti europei.

I due marchi italiani hanno nuovamente unito le loro forze in una collaborazione, dopo il successo della loro prima partnership nel 2020. Il veicolo è realizzato nello stabilimento Fiat di Mirafiori a Torino e incarna l'esperienza stilistica di Giorgio Armani e l'artigianalità del Centro Stile Fiat. La collaborazione, frutto di mesi di intenso lavoro tra il celebre designer e il team Fiat, ha avuto come obiettivo quello di fondere l'essenza di entrambi i marchi in un solo oggetto.

Il risultato è un veicolo che riflette la stessa attenzione ai dettagli tipica delle collezioni di alta moda. Da qui nasce la sua denominazione di Collector's Edition, per un insieme di scelte di materiali pregiati, colori esclusivi e design raffinato, che unisce il mondo dell'automobile e quello della moda.

Il modello è arricchito da elementi di design unici appositamente creati per questa serie speciale e sarà disponibile solo per un periodo limitato, durante il 2025. I clienti che effettueranno l'ordine riceveranno una lettera di benvenuto firmata da Olivier Francois e Giorgio Armani.

Per la Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition sono stati creati due colori esclusivi, ognuno dei quali mette in risalto l'elegante design della vettura a carrozzeria hatchback.

Il primo è un verde scuro micalizzato un tono moderno che riflette lo stile e la raffinatezza di Giorgio Armani. Il secondo è il Greige ceramico, una tonalità innovativa inventata da Armani che unisce il grigio e il beige.

Gli interni della 500e Giorgio Armani Collector's Edition sono caratterizzati da dettagli come le cuciture a chevron e i motivi tridimensionali degli inserti dei sedili centrali che richiamano le tecniche sartoriali tradizionali. I materiali impiegati combinano eleganza e qualità eccellente, fondendo metodi artigianali con tecnologie all'avanguardia.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition è attualmente disponibile all'acquisto in Europa, con piani per espandere la vendita in altri paesi del mondo in futuro.



