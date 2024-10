Arriva Tucson 20° Anniversario per celebrare il bestseller di Hyundai

Si chiama Tucson 20° Anniversario e rappresenta una edizione speciale per celebrare i due decenni di successi del C suv bestseller Hyundai a livello europeo. La quarta generazione di Tucson, recentemente aggiornata, vanta già un design di grande impatto, tecnologie di connettività e sicurezza innovative e un livello di comfort e spaziosità ai vertici della categoria. La Tucson 20° Anniversario è caratterizzata dall'esclusiva colorazione Pine Green Matte (opaca) e presenta una nuova combinazione di materiali e colori per gli interni, realizzati in pelle nera e tessuto scamosciato con cuciture a contrasto Pine Green. Gli esterni sono inoltre caratterizzati da cerchi in lega da 19 pollici con una speciale finitura Satin Dark Grey, oltre a specchietti retrovisori e modanature dei finestrini in colore nero. Altri elementi distintivi celebrano il 20esimo anniversario del modello: i poggiatesta anteriori e i battitacco delle portiere anteriori sono personalizzati con il logo dell'edizione, applicato anche sul portellone posteriore tramite un badge dedicato. L'edizione speciale - prodotta come le altre Tucson vendute in Italia nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech in Repubblica Ceca - si configura come pacchetto opzionale sull'allestimento Exellence ed è disponibile con tutti i powertrain offerti sul modello: benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid, full-hybrid (2 o 4WD) e plug-in hybrid (2 o 4WD).Dal suo debutto nel 2004, Tucson è diventato uno dei suv più popolari sul mercato globale, con milioni di esemplari venduti in tutto il mondo. Da quando è stata lanciata la prima generazione, il modello si è rapidamente guadagnato una reputazione per le doti di stile, comfort e affidabilità. Il suo design robusto e ispirato all'off-road rappresentava un'innovazione rispetto ai suv squadrati del passato, mentre gli interni spaziosi e le caratteristiche avanzate ne hanno fatto una scelta ideale sia per un uso familiare sia per viaggi all'avventura. Il design e la tecnologia innovativi di Tucson hanno fatto sì che si distinguesse in un mercato affollato, diventando rapidamente uno dei modelli più venduti di Hyundai. Dal suo lancio nel 2004, sono state vendute più di due milioni di unità nel solo mercato europeo. Nel 2023, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ha prodotto 244.495 unità di Tucson, esportate in 70 Paesi del mondo.

Nello stesso anno, in Europa sono state immatricolate 158.056 unità del modello. Questa cifra ha segnato un notevole aumento delle vendite rispetto all'anno precedente, in cui Tucson è stata l'auto più venduta nel segmento dei suv compatti in Europa. A gennaio 2024, la produzione della quarta generazione di Tucson aveva superato le 727.344 unità, contribuendo in modo significativo all'impronta globale di Hyundai. Il 17 giugno dello stesso anno, HMMC ha festeggiato il due-milionesimo modello Tucson uscito dalla catena di montaggio di Nošovice.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA