Porsche GT3 si sdoppia e diventa anche Touring più stradale

Fin dalla sua introduzione nel 1999 la Porsche 911 GT3 ha offerto una perfetta combinazione tra il Dna racing e l'usabilità. Ora per celebrare il suo 25mo anniversario, la Casa di Weissach lancia per la prima volta - e simultaneamente - due versioni della 911 GT3 derivata dalla Serie 992.2.

Una dedicata espressamente alle attività in pista con un grande alettone posteriore. E una , denominata Touring, esteticamente più sobria e più vicina al mondo delle supercar esclusive. Questa 911 GT3 Touring rinuncia all'alettone fisso e conserva così la linea elegante e senza tempo della 911. Uno spoiler posteriore estensibile con bordo a strappo, il famoso flap Gurney e un design a pinna adattato sul sottoscocca garantiscono l'equilibrio aerodinamico.

I nuovi modelli 911 GT3 presentano un design più dinamico nella parte anteriore e anche in coda ed evidenziano un attento lavoro di affinamento dell'aerodinamica. In entrambe le varianti, il diffusore anteriore rimodellato, la forma raffinata del labbro dello spoiler e le alette modificate sul sottoscocca aumentano la deportanza e ottimizzano il flusso d'aria.





Riprogettati anche i fari Matrix Ledi, disponibili sulla 911 GT3 con un anello decorativo bianco opzionale. Questi combinano tutte le funzioni di illuminazione della 911 ed eliminano la necessità di luci aggiuntive nello scudo anteriore. Ciò ha consentito di collocare prese d'aria più ampie e dare un look più ordinato. Nella parte posteriore, il diffusore, le prese d'aria e il cofano posteriore sono stati ridisegnati.

Il motore aspirato da 4,0 litri deriva da quello della precedente 911 GT3 ma rivisto per soddisfare gli standard sulle emissioni notevolmente più severi. Per questo motivo è stato dotato di due filtri antiparticolato e quattro convertitori catalitici. Il tutto senza alterare l'avvincente 'musica' del motore.

Porsche è intervenuta sul boxer a sei cilindri con una serie di misure di ottimizzazione. Sono state riviste le testate dei cilindri e gli alberi a camme per offrire prestazioni ancora più dinamiche ai regimi superiori. Immutata la potenza, che è di 510 Cv (375 kW). La guidabili e lo scatto sono però superiori grazie all'intervento sul rapporto di trasmissione finale che è più corto dell'8% rispetto al modello precedente. L'auto è ottenibile con cambio a doppia frizione a sette rapporti (PDK) e con il cambio manuale GT a sei marce. Le nuove 911 GT3 accelerano da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi con PDK e raggiungono in assenza di limit una velocità massima di 313 km/h. Con il cambio manuale questi valori diventano rispettivamente di 3,9 secondi e 314 km/h.

"In pista la nuova 911 GT3 consente un controllo ancora migliore - ha commentato il pilota ambasciatore di Porsche Jörg Bergmeister - perché mantiene una stabilità ancora maggiore e si comporta meglio su dossi e cordoli grazie alla messa a punto ottimizzata degli ammortizzatori. Inoltre il sistema anti-dive riduce notevolmente il movimento di beccheggio in frenata. Di conseguenza, l'equilibrio della vettura rimane più costante in tutte le condizioni".



