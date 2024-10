Mini John Cooper Works elettriche, c'è tutto il Dna racing

L'impegno del Gruppo Bmw nell'ambito dei modelli elettrici è stato uno dei temi centrali dell presenza dei brand che fanno capo all'azienda di Monaco all'edizione 2024 dell'evento espositivo Mondial de l'Auto Paris.

Addetti ai lavori e pubblico hanno dedicato grande attenzione ai debutti mondiali dei primi modelli Mini John Cooper Works completamente elettrici che hanno accompagnato una inedita apparizione congiunta degli ultimi studi concettuali relativi alla Bmw Neue Klasse.

Il Gruppo Bmw ha evidenziato il suo ruolo pionieristico nella mobilità elettrica al Mondial de l'Auto Paris - ha detto Jochen Goller, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG e responsabile per clienti, marchi e vendite - con una gamma trasversale di modelli elettrificati".

"Grazie al nostro interessante portafoglio di Bev - ha detto festeggiando il debutto assieme a Charlie Cooper, erede della dinastia di costruttori di auto da corsa - siamo stati in grado di aumentare le nostre vendite completamente elettriche anche in un contesto di mercato esigente". In particolare allo stand del Gruppo Bmw al Parc d'Exposition Porte de Versalilles a Parigi i riflettori (e gli smartphone dei visitatori) sono stati puntati sui nuovi modelli Mini completamente elettrici della gamma John Cooper Works (Jcw) che - ricorda l'azienda - 'è per Mini ciò che Bmw M è per Bmw' Con il debutto della Mini John Cooper Works Electric in variante anche elettrica e della John Cooper Works Aceman (che nasce solo come modello a batteria), la lunga storia agonistica del marchio - ha dichiarato l'azienda - viene trasferita al presente con potenza innovativa e i due modelli portano senza sforzo l'esperienza del motorsport dalla pista alla strada.

Oltre al design esclusivo e sportivo ed alle caratteristiche dinamiche e aerodinamica ottimizzate, gli appassionati di Mini potranno attendersi anche dalle due nuove Jcw la maneggevolezza tipica del marchio.

L'elettrificazione nel marchio John Cooper Works all'interno della gamma Mini - ha ribadito Goller - "trasmette un altro forte segnale di come il Gruppo Bmw sia impegnato nella propulsione elettrica come direzione strategica".



