Con la Ford Puma alla scoperta della street art bolognese

La nuova Ford Puma, agile e dalla spiccata personalità, si è rivelata la compagna di viaggio ideale per scoprire il mondo della street art di Bologna, dove ci ha accompagnato insieme ad Alice Pasquini, l'artista nota come aka Alicè, che ha esportato la sua arte nel mondo, attraverso opere che vanno dai piccoli interventi sugli arredi urbani fino ai murales di grandi dimensioni.

A bordo del nuovo B-Suv dell'ovale blu, forte di uno stile personale, impreziosito dai nuovi fari a LED, disponibili anche con tecnologia Matrix, siamo passati dal dinamismo della Bolognina, con i suoi colori audaci e le forme sperimentali, al fascino di San Donato, dove l'arte incontra la tradizione, raggiungendo Via del Pratello, cuore pulsante del centro storico, per concludere il viaggio a pochi chilometri da Bologna, nel borgo di San Giovanni in Persiceto, dove è possibile ammirare una delle opere più significative di Alicè, denominata "Mille Papaveri Rossi", che rende omaggio alle donne della Resistenza, "protagoniste spesso poco evidenziate - racconta l'artista - ma fondamentali in quel contesto storico".

Tra le vie bolognesi, la Puma ST-Line ha mostrato grande maneggevolezza, aiutandoci nel traffico con le indicazioni per la navigazione fornite dal grande schermo da 12 pollici associato al sistema d'infotainment SYNC4, che vanta una rapidità di calcolo raddoppiata. Informazioni replicate nel grande schermo della strumentazione da 12,8 pollici, per non sbagliare l'uscita da una rotatoria anche nel traffico dell'ora di punta. Abbandonando il centro urbano poi, il motore 1.0 EcoBoost da 155 CV, associato ad un sistema ibrido con batteria da 48 volt, ed al cambio automatico a 7 marce, ha espresso un'erogazione briosa, che insieme all'assetto composto, ha reso la guida coinvolgente nei tratti misti, a fronte di consumi dichiarati, nell'ordine dei 5,5-6,3l/100 km.

Come le opere della street art manifestano il pensiero dei vari interpreti di questo movimento, che evolve i graffiti estendendo il disegno verso l'alto, così la Puma consente ai clienti di scegliere il modello con cui esprimere la propria personalità in una gamma composta dalle versioni Titanium, ST-Line e ST-Line X, che propone sei livree, tra cui il nuovo colore Cactus Grey.



