Pronta al lancio la nuova Porsche 911 GT generazione 992.2

In vista della world premiere via web della nuova 911 GT, fissata per il 18 ottobre, Porsche ha diffuso una prima immagine teaser di questo modello che coincide con l'allargamento della gamma della nuova generazione 992.2.

L'evento sarà presentato da Andreas Preuninger, direttore Porsche della linea di modelli GT- Nel corso della presentazione digital, che vedrà la partecipazione degli ambassador del brand Walter Röhrl e Jörg Bergmeister, Porsche hai confermato che svelerà due varianti della GT e ciò suggerisce che potrebbero essere le nuove GT3 e la GT3 Touring, quest'ultima sicuramente senza la grande ala che si vede nella foto ufficiale.

All'inizio di quest'anno, Porsche aveva svelato la generazione 992.2 della 911, sotto forma del modello base Carrera e della GTS entrambe equipaggiate con l'inedito propulsore T-Hybrid.

Naturalmente, la gamma 992.2 sarà più ampia e ci sono altre varianti in arrivo.

La foto teaser che mostra il profilo laterale della 911 GT permette di distinguere abbastanza dettagli come il design a collo di cigno - presente anche nella GT3 991.1-gen.

Attraverso il lunotto posteriore è anche chiaramente visibile un roll bar e il fatto che il pilota indossa un casco, due elementi che lasciano intuire che la futura gamma comprenderà auto track ready, cioè pronte per la pista.



