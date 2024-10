Porsche Macan elettrica, fulminea e veloce tra le curve

Scatto bruciante, sterzo estremamente efficace, curve da percorrere in crescendo, la seconda generazione della Porsche Macan, la prima completamente elettrica, alla prova degli Appennini non delude le attese.

Guidata nella variante 4 con trazione integrale e 387 Cv, sulle strade che da Pistoia portano all'Abetone, nonostante i 2.330 kg di peso ha mostrato di avere quel carattere e quelle qualità dinamiche che ci si aspetta da una vettura di Zuffenhausen.

Lunga 4.784 mm, larga 1.938 mm e alta 1.622 mm, la Suv compatta a pile del Cavallino tedesco ha un passo cresciuto di 86 mm (misura 2.893 mm) rispetto al passato. Arriva undici anni esatti dopo a sostituire un modello che è stato significativo nella storia del brand: 850.000 esemplari venduti nel mondo, di cui oltre 25.000 consegnati in Italia.

Sviluppata sulla nuova piattaforma PPE con architettura a 800 Volt, proposta con batteria da 100 kWh, la sport utility teutonica viene offerta in Italia in quattro varianti, con l'unica versione a trazione posteriore, semplicemente denominata Macan, come proposta dal prezzo più abbordabile: 84.626 euro (360 Cv, 220 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 5,7 secondi). Salendo di un gradino nell'offerta si incontra la 4, oggetto del test, in listino da 88.187 euro: due propulsori elettrici (uno per asse), 220 km/h di punta, raggiunge i 100 orari con partenza da fermo in 5,2 secondi. Al vertice del portfolio ci sono le esuberanti 4S e Turbo (un nome questo legato al marketing, la sovralimentazione naturalmente non c'è...), rispettivamente da 94.917 e da 121.242 euro, con potenze di 516 e 639 Cv e 0-100 di 4,1 e 3,3 secondi.

Nel traffico e nei percorsi autostradali quest'elettrica dal fascino hi-tech si fa apprezzare per guidabilità e comfort, esaltato da un'insonorizzazione acustica ora di alto livello.

Merito anche del coefficiente di penetrazione aerodinamico, passato da 0,35 a 0,25. Questo valore di Cx, assicurano in Porsche, da solo ha permesso di incrementare di un centinaio di chilometri la strada percorribile con un pieno di elettroni: 614 km per la 4 del test, un massimo di 641 km per la due ruote motrici e un "minimo" di 591 km per la Turbo.

Proprio la 4, anche alla luce di questi ultimi dati, emerge per equilibrio di prodotto all'interno della gamma: diverte senza esagerare nei consumi (17,9 kWh/100 km il dichiarato nel ciclo misto Wltp, 22,2 kWh/100 km quelli bruciati nel corso della nostra prova). Vanta, comunque uno sprint fulmineo e una ripresa da vera Porsche, con qualità dinamiche che risultano amplificate quando la dotazione viene integrata con il retrotreno sterzante (fino a 5 gradi) e le sospensioni a controllo pneumatico, che contrastando a dovere la massa imponente dell'auto assicurano un bilanciamento ottimale tra le curve.

Nel misto stretto affrontato con "allegria", si apprezza lo sterzo preciso che, tra l'altro, in manovra permette di fare inversione in 12,1 metri. Bene anche l'efficacia degli ausili di guida nel dare una mano a correggere il tiro al pilota, senza mortificarne il piacere di guida. Una godibilità incrementata optando per i due programmi di guida Sport e Sport+ (gli altri sono Normale e Off-road), oltre che per la gestione elettronica di telaio e motore anche per l'aggiunta di un intrigante rumore simil "motore".

Ricca di soluzioni e gadget tecnologici capaci di farne lievitare il prezzo in maniera impostante, la Macan elettrica è personalizzabile all'eccesso: in Porsche assicurano che si possono configurare 210 varianti diverse. All'anteriore sfoggia un cruscotto digitale da 12,6 pollici e sino a due schermi in plancia da 10,9, di cui uno riservato al passeggero. Dispositivi "video" a cui si può aggiungere un maxi head up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni sull'auto e che, grazie all'introduzione della realtà aumentata, migliora la comprensibilità delle indicazioni stradali.

Da sottolineare, infine, come a un abitacolo spazioso corrisponda anche un vano bagagli ampio e ben sfruttabile che misura da 476 litri, a conferma della filosofia della Casa che, da sempre, punta a offrire sportive guidabili tutti i giorni.





