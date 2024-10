Hyundai Inster Cross, city-suv elettrico dall'anima outdoor

Hyundai presenta Inster Cross, versione del city-sul elettrico del brand che abbina un design dalla spiccata vocazione outdoor a tutte le caratteristiche best-in-class del nuovo modello in termini di connettività, sicurezza, spazi interni e tecnologia EV.

Nuova Inster offre dimensioni compatte da perfetta city-car insieme a elementi tipici di auto di segmento superiore, per garantire ottime doti di manovrabilità e facilità di utilizzo accanto al massimo delle tecnologie di sicurezza e connettività e ad spazi interni ampi e modulari. A tutte queste caratteristiche, che rendono il modello una proposta significativa per la mobilità cittadina sostenibile, la versione Inster Cross aggiunge elementi di design esclusivi e ispirati alla vita all'aperto, per accompagnare i clienti anche nelle gite fuoriporta e nella natura.

Inster Cross è infatti dotata di paraurti anteriori e posteriori ampi e dalle forme rettangolari, nonché di passaruota neri in rilievo, per enfatizzare il suo carattere pronto all'avventura. Gli elementi protettivi anteriori e posteriori, insieme alle minigonne laterali e ai cerchi in lega da 17 pollici con disegno specifico, offrono una soluzione ideale per la guida anche su strade sconnesse. Le barre portatutto sul tetto sono di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi studiato per trasportare tutto il necessario - per le commissioni quotidiane come per gli sport all'aria aperta, i viaggi e le escursioni. Di serie anche volante e sedili anteriori riscaldabili e i fari anteriori a LED.

Con un'autonomia interamente elettrica fino a 360 km con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV, Inster Cross offre un pacchetto ADAS da leader nel segmento, con funzionalità che la rendono sicura in città e fuori: di serie l'Highway Driving Assist 1.5, lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go, il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione Junction per le svolte a sinistra, il Sistema di mantenimento al centro della corsia, il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità e il Rear Occupant Alert, per non scordare bambini, animali o oggetti sui sedili posteriori. Disponibili su Inster Cross anche il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Sorround View Monitor, il Blind Spot View Monitor e il Parking Collision Avoidance Assist-Reverse.

L'abitacolo è stato progettato all'insegna della massima versatilità, con la possibilità di abbattere e ripiegare tutti i sedili, compreso quello del conducente, e di far scorrere e reclinare anche quelli posteriori, che sono divisi a metà, per modulare lo spazio in maniera pratica e conveniente in base alle necessità del momento.

Completo anche l'equipaggiamento - di serie - di tecnologie e connettività, con due schermi da 10,25'' per strumentazione ed infotainment, navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, servizi LIVE e telematica Bluelink, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera, climatizzatore automatico, caricatore di bordo da 11 kW e tanto altro. La produzione inizierà nei prossimi mesi: l'arrivo in Italia è previsto alla fine del primo trimestre 2025.



