Dacia Bigster punta su equipaggiamenti versatili

Tra gli obiettivi di Nuovo Dacia Bigster c'è quello di rispondere alle principali esigenze dei clienti del segmento C-SUV in termini di equipaggiamenti.

Assieme a comfort e facilità d'uso quotidiano, offre un'ampia gamma disponibile in opzione o di serie a seconda degli allestimenti.

L'accesso a Nuovo Bigster è facilitato dalla chiave Keyless Entry e dal portellone ad azionamento elettrico. Quest'ultimo, di serie su Bigster Journey e in opzione su Extreme, può essere azionato in tre modi: premendo il pulsante sul portellone situato accanto alla luce della targa, il pulsante posizionato in plancia oppure il comando presente sulla chiave.

Tutte le versioni di Nuovo Bigster sono dotate di serie di touchscreen centrale da 10,1''. Bigster Essential ed Expression dispongono del sistema multimediale Media Display con 4 altoparlanti e connettività wireless Apple CarPlay/Android Auto.

Bigster Extreme e Journey dispongono del sistema multimediale Media Nav Live che, in più, offre la navigazione connessa con informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e mappe aggiornate per 8 anni.

Media Nav Live è abbinato al sistema audio Arkamys 3D dotato di 6 altoparlanti.

Per il massimo piacere di guida, Nuovo Bigster è poi dotato di serie di quadro strumenti digitale da 7'' (versioni Essential ed Expression) o 10'' (Extreme e Journey).

Lo schermo a colori e personalizzabile consente al conducente di visualizzare in modo ideale le informazioni che ritiene più utili. Gli utenti di Nuovo Bigster apprezzeranno anche il climatizzatore bi-zona con bocchette dell'aria per i passeggeri dei sedili posteriori, il tetto panoramico apribile, il caricabatterie wireless per lo smartphone e altro ancora.

Molta attenzione è stata prestata anche all'ergonomia del posto guida. Nella versione Journey, Nuovo Bigster è dotato di serie di un sedile con altezza della seduta e inclinazione dello schienale regolabili elettricamente, dotato di supporti lombari regolabili manualmente. Bigster Journey ed Extreme sono dotati di serie anche di Adaptive Cruise Control (ACC) nelle versioni hybrid, che risponde alle aspettative dei clienti Retail e Flotte per i lunghi viaggi.

Per facilitare la vita dei clienti, Dacia ha abbinato a questi sistemi un pulsante chiamato 'My Safety' che permette al conducente di richiamare velocemente all'avvio del veicolo le impostazioni preferite per gli ADAS, evitando così di effettuare ogni volta fastidiose regolazioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA