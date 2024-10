Twingo E-Tech Prototype, l'elettrica Renault accessibile a tutti

Al salone di Parigi in programma fino al prossimo 20 ottobre, Renault fa rivivere un'auto che con il suo design dirompente ha fatto la storia del brand attraverso il suo carattere unico e distintivo. Stiamo parlando della TwÕngo E-Tech Electric Prototype che, fedele alla sua eredità, riprende lo spirito della prima generazione di Twingo rispondendo alle sfide dei nostri tempi grazie all'alimentazione elettrica.

Pensata per un utilizzo urbano senza compromessi, Twingo E-Tech Electric Prototype è la showcar che preannuncia il futuro veicolo di serie che sarà commercializzato nel 2026. Disponibile ad un prezzo d'ingresso inferiore a 20.000 euro, conferma l'obiettivo ambizioso di Renault di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Veicolo dai colori vivaci che ha saputo rendere la vita quotidiana più piacevole, Twingo incarna alla perfezione le voitures à vivre di Renault.

Riproponendo lo spirito della prima generazione, Twingo E-Tech Electric Prototype è oggi progettata come una city car 100% elettrica, pensata per un utilizzo urbano senza compromessi. Originale ed ingegnosa, Twingo E-Tech Electric Prototype risponde alle sfide dei nostri tempi e crea l'inaspettato, ricordando l'anima della Twingo originale con il profilo da monovolume minimalista, i fari maliziosi, l'agilità e una grande simpatia. Con una ridotta impronta al suolo, è agile in città ma anche pratica con le sue 5 porte. Il profilo da monovolume, sormontato da un tetto panoramico fisso, garantisce agli occupanti interni generosi e luminosi, in linea con la filosofia delle voiture à vivre. Alla modernità delle proporzioni e del trattamento fluido delle superfici della carrozzeria, si aggiungono una serie di dettagli che traggono ispirazione dalla prima Twingo, rafforzandone la personalità con un sapiente mix di fascino e tecnologia. Pur ricordando il leggendario design della Twingo originale, la parte posteriore acquisisce maggiore modernità grazie al lunotto arricchito da una cornice nera. Riprendendo la stessa forma dei fari, le luci posteriori esterne conferiscono un tocco "tech", a cui si aggiunge la scritta Twingo situata al centro del portellone del bagagliaio.

Twingo E-Tech Electric Prototype non è solo un'auto, ma anche un volto. Deve tutta la sua espressività e simpatia ai gruppi ottici e alle linee del frontale sormontato dal logo della marca. L'impressione generale è di complicità e familiarità.

Direttamente ispirati alla prima generazione, i gruppi ottici contribuiscono al carattere accattivante ed esclusivo di Twingo E-Tech Electric Prototype. Fuoriuscendo dalla carrozzeria, le conferiscono un tocco di originalità e modernità tecnologica.

Per inondare l'abitacolo di luce naturale dall'alto ed aprirsi verso l'esterno, Twingo E-Tech Electric Prototype si dota di un generoso tetto panoramico. Lungo le fiancate, laddove si congiungono le due porte, si ritrova la mitica maniglia circolare dell'antenata del 1992, stavolta sottolineata da una linea luminosa. Se sul cofano si trovano ancora tre piccole aperture, non sono più dedicate all'aerazione del motore ma si tratta unicamente di un dettaglio estetico che è un chiaro accenno alle sue origini.

Proseguendo una storia iniziata più di 30 anni fa, la showcar preannuncia il futuro veicolo di serie della quarta generazione di Twingo, che sarà commercializzato nel 2026. Sviluppata da Ampere con la volontà di offrire un prezzo d'ingresso inferiore a 20.000 euro, conferma l'obiettivo ambizioso di Renault di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti con questo modello complementare rispetto agli altri veicoli della gamma elettrica: Renault 5 E-Tech Electric, Renault 4 E-Tech Electric, Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric.



