Modulare e spazioso, Dacia Bigster si adatta a tutti

Tutto parla di modularità al servizio delle più disparate esigenze dei clienti, su Nuovo Bigster con il quale Dacia si è concentrata anche sulla possibilità di utilizzare facilmente lo spazio interno a disposizione, grazie a tante soluzioni e accorgimenti pratici.

La modularità 40/20/40 dei sedili posteriori, su tutte, consente di conciliare trasporto di oggetti ingombranti e comfort dei passeggeri. Quando sulla panchetta posteriore sono seduti due passeggeri, il loro comfort potrà essere ulteriormente incrementato abbassando la parte centrale dello schienale che diventa così un bracciolo con tanto di due porta-bevande e supporto per smartphone.

Con gli schienali dei sedili ripiegati, invece, Bigster offre un pianale del bagagliaio piatto e una straordinaria lunghezza massima di carico, pari a 2,7 metri. La funzione Easy Fold, poi, consente di ripiegare facilmente gli schienali posteriori dal bagagliaio con due comandi situati a destra e a sinistra del vano di carico. Anche il tappetino di gomma del bagagliaio ha una sua funzione, perché robusto e facile da pulire, offre una protezione ideale al pianale del vano di carico. Quando non viene utilizzato, può essere facilmente arrotolato e riposto. È di serie nell'allestimento Extreme e disponibile come accessorio per tutte le versioni di Bigster.

Nuovo Bigster è dotato poi dell'esclusivo sistema di fissaggio YouClip. Semplice ed ingegnoso, consente di fissare differenti accessori della gamma in punti chiave dell'abitacolo, in modo pratico e sicuro, aumentando il comfort e la funzionalità a bordo.

Bigster prevede di serie 5 punti di ancoraggio YouClip (su plancia, lato della consolle passeggero, parte posteriore della consolle centrale, vano bagagli e rivestimento del portellone del bagagliaio). È possibile però aggiungere altri 2 punti di fissaggio sui poggiatesta, utilizzando l'apposito supporto.

I punti di fissaggio YouClip possono sostenere diversi accessori della gamma quali il supporto per tablet touchscreen, la borsa organizer, il supporto per smartphone con o senza caricabatterie a induzione, l'appendiabiti e il kit '3 in 1' che associa un porta-bevande, un gancio per appendere la borsa e una lampada portatile.



