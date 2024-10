Dacia Bigster e un design all'insegna della robustezza cool

Parole d'ordine robustezza e versatilità, per il design di Nuovo Bigster che campeggia anche sotto i riflettori del Salone di Parigi. Il nuovo arrivato in casa Dacia punta infatti af affiancare i clienti nelle attività professionali e familiari, ma anche nel tempo libero.

Grande si, ma con forme e volumi semplici, geometrici, tesi, che puntano all'essenziale. Gli imponenti parafanghi che proteggono le ruote, così come i fari anteriori e posteriori posizionati alle estremità del veicolo, contribuiscono a consolidare l'assetto su strada di Bigster, per comunicare solidità.

La sensazione di robustezza è ulteriormente accentuate dal frontale verticale e massiccio, caratteristico dei SUV. Il frontale è però anche molto Dacia, con l'ampia griglia nero lucido al cui centro compare il Dacia link, ovvero il rinnovato logo del brand.

Spicca anche il design del cofano, orizzontale e scolpito, concepito per offrire al conducente una visuale ottimizzata e percepire al meglio gli ingombri.

Lo stile di Nuovo Bigster punta quindi all'essenziale e al concreto, senza però dimenticare quel tocco 'cool' che rientra nei valori del brand e, in generale, nelle aspettative dei clienti del segmento C-SUV.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA