Mini, ecco John Cooper Works Electric e John Cooper Works Aceman

In occasione del Salone dell'automobile di Parigi, Mini presenta due nuovi modelli di punta. Sia la Mini John Cooper Works Electric, con una potenza di 190 kW / 258 CV, che la Mini John Cooper Works Aceman, anch'essa con una potenza di 190 kW / 258 CV, sottolineano con i loro dati di accelerazione e velocità massima il primato nella loro classe di veicoli.

L'architettura dei modelli Mini completamente elettrici si adatta alle prestazioni dei modelli John Cooper Works. La Mini 3 porte scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, mentre la John Cooper Works Aceman raggiunge i 100 km/h da ferma in 6,4 secondi. Entrambi i modelli hanno una velocità massima di 200 km/h e una coppia di di 350 Nm.

Le batterie ad alto voltaggio forniscono alla John Cooper Works Electric un'autonomia fino a 371 chilometri determinata nel ciclo di prova WLTP e fino a 355 chilometri per la John Cooper Works Aceman. Con lo sviluppo dei nuovi modelli completamente elettrici, Mini John Cooper Works segue una lunga tradizione di corse.





Più di sessant'anni fa, infatti, il designer di auto sportive John Cooper sviluppò una versione sportiva della Mini classica, che ottenne rapidamente un notevole successo sui circuiti e sui rally. Il suo status leggendario è stato consolidato da tre vittorie assolute al Rally di Monte Carlo negli anni Sessanta.

Più recentemente, un prototipo basato sulla nuova John Cooper Works ha dimostrato l'abilità ingegneristica del marchio vincendo la sua categoria alla 24 ore del Nürburgring.

John Cooper Works trasferisce l'esperienza di successo dalla pista alla strada. Nei modelli completamente elettrici della nuova famiglia Mini, questo include un'innovativa funzione di boost elettrico per un'erogazione di potenza impressionante.

Il guidatore attiva la modalità go-kart premendo il pulsante boost sul volante sportivo. La potenza elettrica supplementare di 20 kW è disponibile per le manovre di sorpasso e per l'accelerazione ad alte prestazioni. Questo offre un divertimento di guida unico ad alta accelerazione. L'attenzione alle massime prestazioni è sottolineata all'esterno dal linguaggio formale particolarmente chiaro dei modelli Mini John Cooper Works completamente elettrici. Il design purista degli interni riprende lo schema di colori specifico della JCW. Un motivo nero e rosso adorna la superficie a maglia della plancia.

Quando l'illuminazione ambientale è accesa, la grafica luminosa illumina il tetto panoramico come caratteristica esclusiva.

Gli innovativi sistemi di assistenza dei nuovi modelli John Cooper Works completamente elettrici supportano il guidatore anche quando non si guida in modalità sportiva. Il controllo automatico della velocità e della distanza rendono la guida nel traffico quotidiano ancora più confortevole. Sulla strada, il pacchetto Mini Navigation fornisce, come optional, supporto con la visualizzazione 3D e l'Augmented View, visualizza la situazione attuale del traffico, fornisce informazioni sulle possibilità di parcheggio, comprese le opzioni di pagamento digitale, e molto altro ancora.



