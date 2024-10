MG punta al futuro con ZS Hybrid + e HS Plug-in

MG inaugura il terzo trimestre del 2024 all'insegna delle novità. La gamma del marchio si rinnova e propone i modelli MG ZS e MG HS con un nuovo design, interni ripensati per il comfort di bordo e molte le novità anche dal punto di vista delle motorizzazioni, della tecnologia e della sicurezza.

MG ZS Hybrid + è una delle due vetture in lancio, con design completamente rinnovato, più spaziosa negli interni e più efficiente grazie alla tecnologia Full Hybrid, per la prima volta adottata su questa vettura. Dimensioni generose e passo maggiorato di 30 cm, conferiscono alla vettura elevati livelli di comfort e tanto spazio a bordo sia per i passeggeri anteriori che per chi siede sui sedili posteriori.

Molta attenzione è stata posta nello sviluppo degli interni della nuova ZS, per segnare un'importante differenza tra la generazione precedente e questa nuova. Arricchita da maggiore funzionalità a bordo grazie a ben 30 vani portaoggetti.

La ZS è equipaggiata da un sistema full hybrid con un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici. La nuova ZS Hybrid+ è proposta in tre livelli di allestimento, a partire da 23.490 euro.

Il C SUV MG della famiglia HS, torna anch'essa in scena rinnovata, con una nuova piattaforma, nuovo design degli esterni e nuovi interni tecnologici. La gamma motori è rinnovata sia per la versione benzina, sia per la nuova versione ibrida plug-in.

HS nasce su una nuova piattaforma pensata per ospitare entrambe le motorizzazioni e relativi sistemi di elettrificazione. Le dimensioni sono più generose in lunghezza e passo, rispetto al modello precedente, e si traducono in uno spazio di bordo sensibilmente maggiore e un'immagine complessiva più proporzionata e dinamica.

MG HS a benzina è mossa da un'unità 4 cilindri in linea, turbocompressa, da 1.496 cc e ciclo Miller con turbina a geometria variabile. Il propulsore da 125 kW/170 CV di potenza di picco disponibile a 5.500 giri/min, con 275 Nm di coppia, tra 3.000 e 4.000 giri/min, presenta valori migliorati del +10% rispetto alla generazione precedente.

MG HS Plug-in può contare invece sul motore 1.5 Turbo a ciclo Miller da 105 kW/143 CV, parte integrante di un sistema ibrido elettrico dotato di due motori. Un primo motore elettrico di più piccole dimensioni e potenza da 61 kW è montato a valle del motore a combustione e funge da generatore-starter.

Il secondo motore elettrico, forte dei suoi 135 kW, è montato a valle della scatola del cambio.

Il sistema ibrido è alimentato da una batteria ad alto voltaggio installata sotto la cellula dell'abitacolo. Questa soluzione permette di raggiungere il valore di oltre 100 km di autonomia in modalità EV.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA