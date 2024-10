Volkswagen: la Golf si rinnova con un'offerta ampia

La Golf, modello bestseller di Volkswagen, si rinnova attraverso una gamma versatile che comprende la versione Variant e le varianti sportive GTE e GTI, oltre alle più specialistiche GTI Clubsport, R e R Black Edition.



Già dall'allestimento d'accesso la dotazione annovera il climatizzatore automatico, il volante multifunzione perfezionato, il sistema di avviamento senza chiave Keyless Start, il riconoscimento della segnaletica stradale, la regolazione della velocità, il sistema di controllo per il parcheggio nella zona anteriore e posteriore, il nuovo sistema infotainment, l'App Connect Wireless per l'integrazione wireless di app per smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, il Digital Cockpit Pro, ed i nuovi fari anteriori e posteriori a LED. Dalla variante Life si aggiungono accessori quali la funzione Wireless Charging per lo smartphone ed il cruise control adattivo.

Al top dell'offerta le versioni Style ed R-Line, con cerchi in lega da 17 pollici Nottingham, i paraurti personalizzati con listelli cromati ed i fari a LED Plus con logo VW luminoso per la Style, ed i paraurti dedicati con numerosi elementi in nero lucido, i rivestimenti sottoporta in nero lucido ed i cerchi in lega da 17 pollici del tipo Coventry con superfici tornite a specchio per la R-Line.

Mentre le sportive GTI e GTE sfoggiano l'ampia calandra a nido d'ape, lo spoiler anteriore e la striscia colorata nella parte superiore della calandra e sopra i nuovi fari che, nella GTI, come da tradizione è rossa, e nella Golf GTE blu. La GTI, inoltre, presenta due terminali di scarico cromati, e la GTE una modanatura cromata sopra il diffusore al posto dei terminali di scarico. All'interno, GTI e GTE presentano i sedili sportivi nel motivo a quadri Scale Paper ed il volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, con cuciture che ripropongono il colore rosso per la GTI e blu per la GTE.

La GTI Clubsport da 221 kW, rispetto alla GTI da 195 kW, si differenzia per i paraurti dedicati nel design Clubsport, per uno spoiler del tetto più grande ed i cerchi in lega da 18 pollici Richmond, oltre che per le fasce centrali dei sedili in microfibra.

La R, forte della trazione integrale, sfoggia nuovi paraurti anteriori e quattro terminali di scarico, mentre la Golf R Black Edition può raggiungere una velocità massima di 270 km/h, ha un look dark, e sfoggia modalità di guida Drift e Special.

Per tutte ci sono i fari a LED rivisitati, il paraurti anteriore ridisegnato, il sistema di infotainment di quarta generazione, con display che va da 10,4 pollici a 12,9 pollici, ed il Digital Cokpit Pro da 10,2 pollici con due diverse configurazioni grafiche di base denominate, rispettivamente, Classic e Progressive.

Sotto pelle la Golf presenta unità Mild hybrid ed ibride plug-in con potenze che vanno da 85 kW a 200 kW. Le varianti alla spina, inoltre, promettono un'autonomia elettrica capace di arrivare fino a 143 km. Non mancano motorizzazioni TSI e TDI che, attraverso potenze che vanno da 85 kW a 245 kW, riescono a soddisfare una grande varietà di automobilisti.

Al vertice dell'offerta le Golf GTI da 195 kW (265 CV), Golf GTI Clubsport da 221 kW (300 CV) ed i modelli a trazione integrale Golf R e Golf R Variant da 245 kW (333 CV), con la R disponibile anche nella versione speciale Black Edition per la variante a 2 volumi.



