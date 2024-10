Nuovo C-Suv Dacia Bigster attenzione a ciò che serve davvero

Bigster, il C-Suv di Dacia appena svelato, aggiunge una nuova opportunità di scelta per coloro che, apprezzando i valori del brand decidono, di spostarsi in un segmento superiore. Sempre tutelando evidentemente il principio vincente del Best Value for Money .

Essenziale e cool, eco-smart, robusto e con una spiccata vocazione all'outdoor, Bigster è il risultato della strategia progettuale e costruttiva propria di Dacia, cioè il rinunciare a ciò che inutile e concentrarsi (migliorandoli) sui contenuti realmente importanti.

Una prerogativa questa a cui i progettisti e il management Dacia arrivano da sempre con una attenta selezione dei dettagli del veicolo e del suo equipaggiamento, 'depennando' voci superflue - ha spiegato ad ANSA Denis le Vot, ceo di Dacia - che finirebbero solo per accrescere i costi industriali e il peso del veicolo.

Nel nuovo Bigster, ad esempio, è presente - come la clientela si attende da un C-Suv - il portellone a movimento elettrico, ma questo avviene (grazie ad una specifica e attenta progettazione) utilizzando un solo motore elettrico anziché due come negli altri veicoli.

Nella nuova gamma di Bigster - composta dai quattro allestimenti Essential, Expression, Extreme e Journey - Dacia ha ulteriormente enfatizzato valori come la tecnologia (con il 100% delle motorizzazioni elettrificate, tutte a basso impatto ambientale), come l'interfaccia uomo-macchina con display centrale touchscreen da 10,1'pollici e quadro strumenti digitale, come il confort di bordo e come la funzionalità, rappresenta dal citato portellone ad azionamento elettrico, previsto per due versioni.

A bordo Dacia Bigster spiccano nell'ambito dei valori irrinunciabili l'ampio spazio interno, la comodità dei sedili (con quello del guidatore a regolazione elettrica) ma anche l'elevato isolamento acustico, la climatizzazione bi-zona con bocchette dell'aria anche posteriori, il tetto panoramico apribile. Di fascia 'alta' anche il sistema multimediale a 6 altoparlanti con Arkamys 3D sound system.

A seconda delle versioni, il nuovo C-suv Bigster offre tre tipi di consolle centrale: bassa, media oppure, per la prima volta su Dacia, rialzata con di bracciolo (con vano refrigerato), caricabatterie a induzione e ampio vano portaoggetti. Una specifica funzione nel permette lo scorrimento, per guadagnare spazio davanti alla leva del cambio - manuale o automatico - quando si devono alloggiare due lattine.

Dacia, correttamente, non ha risparmiato su nessun dettaglio nel vano di carico di Bigster: il volume di carico (fino a 667 litri sotto alla cappelliera) può contare anche su un vano sotto al ripiano e alla possibilità di abbattere il divano secondo lo schema 40-20-40. Una soluzione che permette di accogliere posteriormente due passeggeri e, al tempo stesso, stivare oggetti lunghi. A questo si aggiungono le ormai famose barre da tetto modulabili di Dacia.





Presente nel bagagliaio anche la funzione Easy Fold che consente di ripiegare facilmente gli schienali posteriori dal bagagliaio con comandi situati a destra e a sinistra del vano di carico. Inoltre Bigster è dotato dell'esclusivo sistema YouClip che consente di fissare accessori in cinque punti chiave dell'abitacolo (plancia, consolle lato passeggero, parte posteriore della consolle centrale, vano bagagli e rivestimento del portellone del bagagliaio) in modo pratico e sicuro.

La gamma degli equipaggiamenti - di serie o in opzione - di Bigster pone l'accento sul confort e sulla facilità d'uso quotidiano. E' il caso della chiave Keyless Entry e dell'Adaptive Cruise Control (ACC) nelle versioni hybrid. Bigster è naturalmente conforme ai requisiti dell'ultima norma europea sulla sicurezza GSR2 e comprende di serie, in tutti gli allestimenti: frenata automatica di emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto, lettura della segnaletica stradale con avviso di eccesso di velocità, assistenza al parcheggio posteriore, stop d'emergenza, avviso di superamento della carreggiata, assistenza al mantenimento nella corsia, monitoraggio dell'attenzione del guidatore e chiamata d'emergenza (eCall).



Per facilitare la vita al guidatore Dacia ha abbinato a questi sistemi un ingegnoso pulsante chiamato My Safety" che permette al conducente di richiamare velocemente all'avvio del veicolo le impostazioni preferite per gli ADAS, evitando così di effettuare ogni volta specifiche regolazioni.







