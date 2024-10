Mobilize pensa alle città con Duo e Bento

Si chiamano Duo e Bento i due veicoli firmati Mobilize e pensati per una nuova mobilità urbana di privati e operatori professionali. Duo, con abitacolo biposto, può essere guidato dai 14 anni, a seconda delle versioni e delle normative locali. Bento, ovvero la versione commerciale, si dota invece di un bagagliaio chiuso da 649 litri che prende il posto del sedile del passeggero, per il trasporto di merci e piccole attrezzature.

Duo e Bento sono compatti (con una lunghezza rispettivamente di 2,43 e 2,54 metri) e maneggevoli nel traffico urbano.

L'ingombro ridotto facilita il parcheggio e l'esperienza di guida è innovativa grazie al posto guida centrale e al comfort ottimizzato delle sospensioni.

I due veicoli sono dotati di serie di un airbag per il conducente e l'autonomia è generosa (fino a 161 km per Duo e 149 km per Bento) per evitare le ricariche frequenti. Con le grandi superfici vetrate e le porte con apertura a elitra, l'idea dei designer è stata quella di offrire un'aria da capsula spaziale futuristica.

Progettati con un approccio eco-responsabile, Duo e Bento sono realizzati con più del 40% di materiali riciclati e, a loro volta, sono riciclabili al 95%. I due quadricicli verranno presentati per la prima volta al pubblico in veste definitiva al Salone dell'Auto di Parigi e saranno entrambi commercializzati dalla Rete Renault. Duo sarà ordinabile dal 15 ottobre 2024.

