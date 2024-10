Dna tedesco e comfort al top per la nuova Opel Grandland

Stile deciso, tecnologia di alto livello, spazio interno in abbondanza e guida in relax, con la seconda generazione della Grandland i tedeschi della Opel alzano la posta e puntano a conquistare i clienti più esigenti della fascia alta del segmento C-Suv.





Già prenotabile in Italia, in arrivo nelle concessionarie a dicembre, il nuovo modello del Fulmine presenta un design hi-tech ispirato alla concept Experimental che la distingue dalla concorrenza, senza scadere nel kitsch di alcune proposte orientali del momento. La sua firma luminosa sia all'anteriore sia al posteriore sono una novità per il brand. Il rispetto per l'ambiente ha imposto l'assenza di cromature e un ampio utilizzo di materiali riciclati (oltre 500 kg per esemplare), tra cui i rivestimenti interni ricavati dalla plastica delle bottigliette.

Tra i suoi high-lights da segnalare i proiettori Intellilux HD costituiti da 51.200 Led che offrono un'illuminazione notturna di rilievo, abbinata a funzione di antiabbagliamento.

Cresciuta in lunghezza di 173 mm, sino a raggiungere i 4.650 mm, la vettura misura 1.934 mm in larghezza e 1.665 mm in altezza ed la prima Opel costruita sulla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis. Progettata e assemblata in Germania, nell'ammodernato impianto di Eisenach, la Grandland viene proposta al lancio con alimentazione ibrida a 48 Volt, ibrida plug-in ed elettrica. Quest'ultima al momento è offerta con due tagli di batterie, da 73 e 82 kWh, per percorrenze nel ciclo misto sino a 523 km e 582 km per ciclo di ricarica. Il portfolio, però, è destinato a breve ad ampliarsi con l'arrivo dell'elettrica 4x4 con due motori e di una versione, sempre a batterie (costruite da Stellantis nella gigafactory francese di Douvrin), con 97 kWh installati, per un'autonomia massima di 700 km per ricarica.

Guidata in anteprima nella variante benzina-ibrida 48V, sulle strade intorno alla storica sede Opel di Rüsselsheim, questa sport utility ha messo in mostra un confort di alto livello: ben insonorizzata, con sedili estremamente comodi, offre spazio a volontà per cinque persone, con quote di rilievo per i passeggeri posteriori che hanno a disposizione per le gambe 20 mm in più rispetto al modello precedente. Equipaggiata con un motore a benzina turbo da 1,2 litri da 136 Cv e 230 Nm di coppia massima, abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce, prevede l'aggiunta di un motore elettrico da 28 Cv che offre un valido incremento di spinta in fase di accelerazione.

Certo, anche in modalità di guida sport, la mild hybrid 48V nonostante i soli 1.600 kg di peso non appare un fulmine (lo 0-100 km/h dichiarato è di 10,2 secondi) e se si preme a fondo sull'acceleratore il 1.199 cc fa sentire la sua voce, ma nell'utilizzo da famiglia si fa apprezzare per la facilità di guida e, appunto, per il comfort generale.

Quel brio che un po' le manca è, invece, ad appannaggio dell'elettrica (prezzo da 42.500 euro), nonostante le oltre 2 tonnellate di peso. Saggiata per pochi chilometri sulle strade intorno a Francoforte, è risultata più svelta in ripresa, grazie anche ai 213 Cv green per 345 Nm di coppia, che permettono di abbassare a 9 secondi netti il tempo per i 100 km/h con partenza da fermo. Altra sua caratteristica vincente è il comfort acustico al top.

Per chi, però, vuole sfruttare appieno il valido telaio della vettura sulla carta c'è la plug-in da 195 Cv complessivi (non disponibile per il test anteprima), che abbina un quattro cilindri "millesei" da 195 Cv a un elettrico da 125 Cv e che anche in virtù del minor peso fa segnare uno 0-100 km/h in 7,8 secondi e una velocità massima di 220 km/h, potendo comunque percorrere sino a 87 km a emissioni zero, grazie agli accumulatori agli ioni di liti da 17,9 kWh.

Proposta in due livelli di allestimento, GS e Launch edition, la nuova Grandland sfoggia una plancia tecnologica con schermo da 10 o 16 pollici, cruscotto digitale da 10 pollici e vanta un ampio vano bagagli di forma regolare: è largo un metro e misura 550 litri ma può arrivare sino a 1.645 litri, sacrificando tutte e tre le parti del divano frazionabile (40-20-40). Numeri a cui vanno aggiunti altri 36 litri complessivi (tanto quanto la capacità di un trolley) risultanti dai numerosi vani nell'abitacolo.

Infine i prezzi: per l'Italia si parte dai 35.500 euro della ibrida 48V nella versione Launch edition per arrivare ai 46.450 euro dell'elettrica con taglio di batterie da 82 kW, proposta nel solo allestimento GS. Per la plug-in, invece, sono richiesti 42.500 euro per l'edizione di lancio e 45.500 euro per la Gs.

