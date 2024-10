Tesla, debutta la Model 3 con la maggiore autonomia di sempre

Tesla amplia la gamma di Model 3 venduta in Europa, aggiungendo una nuova versione: la Model 3 Long Range a trazione posteriore. Con un'autonomia di 702 km (WLTP) e un consumo di 12.5kWh/100 km, la Model 3 Long Range a trazione posteriore è la Model 3 con la maggiore autonomia di sempre e il veicolo Tesla più efficiente mai prodotto.

Disponibile in Italia a partire da 44.990 euro, con le prime consegne a novembre, la Model 3 Long Range a trazione posteriore è il veicolo elettrico più efficiente attualmente disponibile in Europa (e quello con il miglior rapporto prezzo-autonomia disponibile sul mercato dei veicoli elettrici in Italia).

Mantenere un prezzo accessibile pur garantendo un'autonomia così elevata è stato possibile grazie ai continui sforzi di progettazione, incentrati sull'efficienza energetica e sulla riduzione dei costi.

La Model 3 Long Range a trazione posteriore, infatti, può percorrere un chilometro con l'energia necessaria per riscaldare nel microonde un pasto congelato. In prospettiva, ciò significa che in futuro i proprietari saranno in grado di percorrere più chilometri per ogni euro speso per la ricarica. Insieme alle esigenze di manutenzione ridotte, la Model 3 Long Range a trazione posteriore offre un'esperienza di alto livello a un costo complessivo simile a quello di un veicolo per il mercato di massa.

E come per tutti i veicoli Tesla, sulla Model 3 Long Range a trazione posteriore sono disponibili di serie tutte le funzioni e caratteristiche premium. La Model 3 Long Range a trazione posteriore rimane fedele alle caratteristiche che l'hanno resa una best-seller mondiale: autonomia, efficienza, prestazioni e maneggevolezza da auto sportiva, abbinate a caratteristiche tecnologiche avanzate e prezzo accessibile. Questa nuova versione riprende tutti i miglioramenti apportati alla gamma Model 3 lo scorso anno e offre maggiore raffinatezza, comfort ed esclusività, dentro e fuori.

L'abitacolo è caratterizzato da un design avvolgente, materiali premium e una qualità realizzativa elevata, è più silenzioso che mai grazie al vetro acustico a 360° e alle boccole delle sospensioni, alle guarnizioni e ai materiali insonorizzanti migliorati, introdotti con l'upgrade della Model 3. Questa atmosfera è enfatizzata da un impianto audio premium progettato da Tesla, con 9 altoparlanti e un amplificatore, con supporto nativo per servizi di streaming come Spotify, Apple Music, YouTube Music e molto altro ancora. Grazie al display da 8" nella seconda fila, i passeggeri dei sedili posteriori possono accedere facilmente al climatizzatore e alle funzioni di intrattenimento. I passeggeri dei sedili anteriori possono sfruttare il comfort dei sedili ventilati, mentre i sedili riscaldati sia nella prima che nella seconda fila forniscono un piacevole calore quando le temperature si abbassano.

