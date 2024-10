Nuova Toyota GR86, ibrida 320 Cv con il 3 cilindri GR Yaris

La prossima generazione del coupé sportivo GR86 di Toyota sarà ancora più dinamica e divertente da guidare. Questo grazie alla condivisione del tre cilindri 1.6 ibrido sovralimentato da 304 Cv oggi presente nella GR Corolla, che - secondo quanto riferisce il magazine Usa Motor Trend - sarà però tarato per erogare una potenza attorno ai 280 Cv, come nella GR Yaris.

Ma questo motore già performante (questa è la vera novità) verrà accoppiato ad una sofisticata unità di elettrificazione, che dovrebbe portare l'output del sistema ibrido a circa 320-330 Cv.

La GR86 2025 adotterà inoltre una nuova piattaforma derivata accorciando il passo da quella della Lexus IS, che come è noto è una trazione posteriore (Rwd). Questa novità (che confermerebbe la separazione dalla partecipata Subaru per questo progetto) dovrebbe servire a mantenere il peso il più basso possibile, così come piace agli amanti del drifting, cioè della guida in sovrasterzo di potenza.

Ricordiamo che la Toyota GR86, e la sua gemella per il mercato Usa Scion FR-S (rimasta in produzione fino al 2020) hanno condiviso la struttura, il motore e perfino la fabbrica fin dal 2012 con Subaru, marca poi entrata nell'orbita Toyota.

La prossima GR86 confermerebbe dunque la 'separazione' consensuale dal Subaru dopo 13 anni, e quindi anche lo stop della presenza nella coupé delle Ellissi di 4 cilindri aspirato boxer (cilindri contrapposti) di origine Subaru.

Il tre cilindri turbo 1.6 tipo G16E-GTS - che sarà la base per l'unità ibrida dell prossima Toyota GR86 - eroga nella versione per le GR Corolla (vendute in Usa) 304 Cv con una coppia massima di 400 Nm, ed è accoppiato alla trazione integrale tramite un cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA