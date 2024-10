North Star è nuova edizione speciale Jeep Renegade e Compass

Si chiama North Star la nuova edizione speciale per Jeep Renegade e Jeep Compass. North Star non è però solamente una serie speciale ma una vera e propria edizione commemorativa per il raggiungimento di un milione di unità di Renegade e Compass vendute in Europa entro la fine del 2024.

"Renegade e Compass sono pilastri essenziali del successo globale del brand - ha commentato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep per la regione Enlarged Europe - soprattutto in Europa, dove hanno consentito al marchio Jeep di ottenere risultati di altissimo rilievo. Raggiungendo insieme il traguardo del milione di unità vendute in Europa, questi due modelli contribuiscono fortemente alla presenza del marchio Jeep in quest'area, dove hanno conquistato centinaia di migliaia di nuovi 'jeeper' nel corso degli ultimi anni".

L'edizione speciale North Star si colloca tra il livello di allestimento Altitude e il Summit e ciò che distingue la North Star è un'estetica più elegante e dotazioni che vanno oltre gli allestimenti standard, tra elementi di alta gamma e altri più funzionali, per chi ricerca il giusto compromesso tra razionalità e un'estetica premium.



La robustezza rimane una caratteristica fondamentale della nuova edizione speciale North Star, a cominciare dai nuovi sedili realizzati con un materiale innovativo ad elevata resistenza, che garantisce una durata fino a tre volte superiore rispetto al tessuto standard utilizzato nell'allestimento Altitude.

La Compass propone opzioni sia in tessuto che in vinile, mentre la Renegade adotta interni interamente rivestiti in tessuto resistente e di lunga durata. Il design è caratterizzato da una sofisticata combinazione cromatica bicolore. A dominare l'allestimento è il nero, che mette in risalto i dettagli di questa edizione, come i cerchi in lega con pneumatici in versione estiva nonché altri elementi interni ed esterni.

In particolare, la decalcomania posizionata sul cofano assolve una funzione sia estetica che pratica, riducendo l'effetto abbagliante del sole per il conducente. Il nero è abbinato a un colore carrozzeria denominato Technogreen, verde metallizzato scuro.

Nel caso della versione North Star, sia la Compass che la Renegade vantano elementi che riflettono l'essenza open-air di Jeep. Uno di questi è il tetto apribile a doppio pannello di serie, rifinito in nero per creare un contrasto con la tonalità Technogreen.

Entrambi i modelli di questa edizione speciale sono esclusivamente dotati di motorizzazioni ibride, Hybrid 48V e 4xe, senza disponibilità di motori solo termici. I prezzi della Renegade partono da 35.600 Euro e quelli della Compass da 41.350 Euro. Ordini al via dal 10 ottobre 2024.



