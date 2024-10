Minivan Chrysler, in gamma accanto a Pacifica torna Voyager

Fedele al principio che la squadra vincente non si cambia, Chrysler è intervenuta sull'offerta Pacifica, che è l'Mpv più venduto negli Stati Uniti (le immatricolazioni sono doppie rispetto all'Honda Odyssey primo inseguitore) affiancando alle note versioni un allestimento 2025 che è posizionato sul controvalore. Per ribadire questo concetto - che si riflette in un listino al di sotto dei 40mila euro, contro i 44mila del secondo in classifica - ha rispolverato il celebre nome Voyager, che entrato in 40 anni nel vissuto di quasi un milione di famiglie americane.

Per i model year 2025 la gamma dei minivan Chrysler spazia dunque (con consegne dalla fine dell'anno) dal nuovo Voyager di base al top di gamma il Pacifica Pinnacle che è disponibile anche come Phev primo e unico ibrido plug-in del segmento. Pur con un prezzo popolare i contenuti di serie del Chrysler Voyager 2025 includono sistema Uconnect con displeay da 10,1 pollici e quadro strumenti da 7 pollici, Super Console, sedili in similpelle Caprice e Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Previsti anche il sistema di sedili Stow 'n Go per la seconda e la terza fila, le porte scorrevoli elettriche, il portellone posteriore elettrico, il sedile del conducente regolabile elettricamente su otto vie e i sedili anteriori riscaldati/volante. Gli interni, sempre molto spaziosi, offrono sette posti a sedere.

"Chrysler Voyager 2025 offre ai clienti un minivan ben equipaggiato e attento al budget - ha detto Chris Feuell, ceo del brand Chrysler di Stellantis - e rafforza l'impegno del nostro marchio nel fornire scelte nel segmento che abbiamo creato più di 40 anni fa e che continua a guidare".



