Alfa Romeo al Salone di Parigi con la Junior ibrida

Saranno 3 le anteprime Alfa Romeo al Mondial de l'Auto di Parigi, dove la casa del biscione sarà presente con la gamma al completo. Per l'occasione, lo stand del marchio denominato Bottega, è stato realizzato secondo un concept che trasporterà i visitatori in un viaggio immersivo nel cuore del Made in Italy, ed è stato pensato per celebrare l'eccellenza artigianale e la tradizione culturale del nostro paese mediante la collaborazione con alcune delle eccellenze nazionali, quali Alcantara, ART, Lavazza, Magna Pars, Poltrona Frau e Schedoni.

Tra le vetture che saranno presenti spicca la nuova Junior ibrida da 136 CV, in anteprima mondiale, il cui powertrain è svelato dal doppio terminale di scarico. La vettura presenta anche cerchi in lega con design a "Fori" da 18 pollici ed il pack Sport con sedili Sabelt. Non mancherà la Junior 280 Veloce 100% elettrica, mentre a dominare la scena con la sua avvenenza ci sarà la 33 Stradale prodotta in soli 33 esemplari.

In un contesto così ricco troverà spazio anche la Tonale My25 con i nuovi interni in cui spiccano il tunnel centrale ridisegnato, il nuovo selettore rotativo del cambio automatico ed il display della strumentazione rinnovato. Nello specifico, l'esemplare che verrà esposto sarà una versione Veloce in configurazione Ibrida con il propulsore 1.5 turbo 4 cilindri da 160 CV.

Tra i modelli più prestazionali ci sarà anche la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520CV, un'edizione speciale e limitata, proposta anche sulla Stelvio, che celebra la prima vittoria alla Mille Miglia nel 1928 con la leggendaria 6C 1500 Super Sport.



