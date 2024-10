Renault 5 E-Tech ti porta nel futuro e strizza l'occhio al passato

Giannantonio Pettinelli Era il 1972 quando nacque la Renault 5, un auto iconica e di successo con la quale la casa della Losanga segnò la storia dell'automotive con oltre 9 milioni di unità vendute fino al 1996 quando uscì di produzione. I primi anni '70 furono segnati dalla crisi petrolifera, del cambiamento dello stile di vita e dell'arrivo di una seconda auto nel nucleo familiare. E la "R5" è stata in grado di affrontare queste sfide con la sua versatilità, convenienza economica e quel tocco di malizia che l'hanno resa un'icona pop. Ora la nuova Renault 5 E-Tech Electric, presentata al salone di Ginevra e fortemente voluta da Luca De Meo, ha una missione precisa: quella di democratizzare l'auto elettrica. "Il DNA della R5 è unico - ha detto Fabrice Cambolive, ceo della marca Renault, durante un incontro con la stampa internazionale a Nizza -. È un'auto piena di vita che sa rendersi simpatica. Un veicolo al tempo stesso popolare e all'avanguardia, che offre nuove risposte per i tempi in cui vive. Era già stato così nel 1972. E lo è ancora nel 2024".

La nuova Renault 5 E-Tech è stata oggetto di un test drive internazionale riservato ai membri della giuria del premio The Car Of The Year in Costa Azzurra lungo le strade che circondano Nizza. Già al primo contatto al parcheggio dell'aeroporto di Nizza appare evidente il richiamo al passato con la linea a contrasto che circonda la parte alta dei vetri e del tetto per riportare alla mente i codolini di una volta. Se i fari anteriori fanno l'occhiolino quando ci si avvicina alla vettura, e l'indicatore di carica sul cofano anteriore gioca con la grafica del numero 5, la presa d'aria nei gruppi ottici posteriori richiama quella della mitica R5 turbo.

Lunga 3,92 metri, larga 1,77 m, con un passo di 2,54 m, ed una capacità di carico di 326 litri, la Renault 5 E-Tech è offerta con 3 livelli di potenza: 95 CV (70 kW) - 215 Nm e 120 CV (90 kW) - 225 Nm in abbinamento a una batteria da 40 kWh, 150 CV (110 kW) - 245 Nm con una batteria da 52 kWh. Con l'accumulatore da 40 kWh di capacità l'autonomia dichiarata è di 300 km nel ciclo combinato WLTP, mentre con la batteria da 52 kWh sale a 410 km, sempre nel ciclo combinato WLTP. Attualmente è ordinabile nella versione con la batteria più potente (52 kwh) e negli allestimenti Techno e Iconic Cinq. Gli allestimenti che arriveranno entro il prossimo anno sono Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e l'edizione speciale Roland-Garros.



La R5 E-Tech è la prima vettura realizzata sulla nuova piattaforma AmpR Small pensata per un'auto totalmente elettrica con beneficia di una parte centrale studiata per alloggiare la batteria. Il peso è di 1449 kg e la batteria ha una nuova struttura con 4 moduli per quella dalla capacità di 52 kWh, che si riducono a 3 moduli per quella da 40 kWh. Posizionata al centro della vettura, in basso, avvicina il baricentro dell'auto al terreno per migliorarne la guidabilità, a cui contribuiscono anche le sospensioni posteriori multilink, che azzerano il rollio, favorendo, nel contempo, un grande comfort di marcia. In città lo sterzo sfoggia un diametro di sterzata di 10,3 metri, per poi mostrare la sua prontezza nelle strade tortuose, come quelle presenti nei dintorni di Nizza. Ne deriva una guida coinvolgente che ci ha consentito di apprezzare la precisione di inserimento in curva e l'ottima tenuta di strada. Buono anche l'impianto frenante che sfrutta un sistema mediante il quale il pedale dialoga con una centralina elettronica per evitare che il guidatore percepisca la fase di rigenerazione.

In viaggio è emerso anche il family feeling dell'abitacolo con gli interni dei modelli della gamma attuale, per via dei materiali di rivestimento dei pannelli porta e della plancia.

Quest'ultima riprende il design squadrato del passato, così come il rivestimento davanti al passeggero, e sfoggia una strumentazione da 7 o 10,1 pollici, mentre al centro presenta lo schermo da 10 pollici. I sedili, invece, sono ispirati a quelli della R5 Turbo per un mix tra passato, presente e futuro decisamente accattivante. Ricchissimo il livello di personalizzazione della R5 con 5 tinte tra cui scegliere fra cui esterni tra cui l'Iconic Verte, l'Iconic Jaune, e l'Iconic Blue, i profili del tetto colorati, gli stickers per il tetto e per le portiere anteriori. Mentre l'abitacolo, grazie alla tecnologia della stampa 3D, può essere arricchito con un ampio catalogo di elementi decorativi da attaccare o da portaoggetti aggiuntivi con tanto di coperchi personalizzabili. Nella lista degli accessori ci sono anche la leva del cambio che può assumere le sembianze di un rossetto ed un portabaguette da sistemare accanto alla consolle centrale.

Notevole l'evoluzione del sistema d'infotainment, che ha compiuto un deciso passo avanti attraverso il Renault avatar, che non si sovrappone all'assistente Google, ma aiuta a comprendere le funzioni della vettura, ed a gestire il veicolo elettrico fornendo anche consigli all'utente, per un approccio che tende a semplificarne e ad ottimizzarne l'utilizzo. L'avatar Reno, oltre a guidare il cliente alla scoperta della sua auto, è in grado di fornire anche suggerimenti al momento opportuno, come passare ad una modalità più economa in caso di rallentamento del traffico. La tecnologia della Renault R5 E-Tech Electric è presente anche a livello di aiuti alla guida, visto che può contare sulla frenata automatica di emergenza in retromarcia, utile in città; mentre in autostrada sfrutta gli stessi ADAS di Megane e Scenic E-tech, come la guida autonoma di livello 2 e, con l'active drive assist, attraverso la geolocalizzazione dell'auto, si adatta al meglio al percorso.

Inoltre, mediante il Safety Coach, è possibile ricevere consigli per una guida più sicura. La modernità della Renault 5 E-Tech Electric risiede anche nella possibilità di sfruttare un adattatore supplementare per ricaricare qualunque apparecchio elettrico collegato all'auto, con potenza fino a 3700 watt: si tratta della cosiddetta tecnologia V2L: acronimo di vehicle-to-load. Mentre con la tecnologia V2G, ovvero vehicle-to-grid, in Francia; Germania e Regno Unito (prossimamente in Italia), l'auto in ricarica sarà in grado di restituire elettricità all'abitazione, ed alla rete, in un momento in cui si verifica un picco di consumi, per riprenderla in un orario di minor richiesta. Una pubblicità della R5 del 1972 che recitava "Il traffico è stupido, Renault 5 è intelligente" con la nuova nata sembra sempre più attuale.





