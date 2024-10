Mitsubishi Outlander Phev, protagonista del ritorno europeo

Mitsubishi è stata chiara durante l'evento di presentazione a Madrid: il nuovo Outlander Phev è il modello di punta che guiderà la rinascita europea della marca dei tre diamanti. Lo farà abbracciando il concetto di prodotto I-Fu-Do-Do, che in giapponese significa Autentico e Maestoso.





Questa quarta generazione del D_Suv Outlander incorpora infatti livelli più elevati di sicurezza e confort, presenta un look e interni più vicini al mondo preemium e - soprattutto - debutta sul mercato con nuovi standard di qualità calibrati per soddisfare le esigenze dei clienti europei.

La sua definizione - ha sottolineato la Casa giapponese - si basa sul successo internazionale e sulle solide fondamenta che hanno contraddistinto le tre generazioni precedenti. Il precedente Outlander è stato il primo a proporre dall'ormai lontano 2013 il connubio tra la tipologia suv e il sistema propulsivo Phev, con un ottimo posizionamento di mercato (200mila unità vendute in Europa dal suo lancio) e vincendo numerosi premi e riconoscimenti per le tecnologie e i contenuti.

"Con il nuovo Mitsubishi Outlander Phev, il nostro modello di punta torna sul mercato europeo per cambiare la prospettiva dei clienti e stabilire una posizione unica nel segmento - ha dichiarato durante l'evento Frank Krol, presidente e ceo di Mitsubishi Motors Europe - Sviluppato per l'Europa, il suo mix di design molto personale e di tecnologia ibrida plug-in di nuova generazione ne fa il testimone di un vero cambiamento". Il design del nuovo Outlander esprime un carattere deciso, con un'estetica distintiva per accompagnare gli utenti in ogni tipo di avventura. Il Dynamic Shield del nuovo Outlander PHEV è riflesso nel suo frontale innovativo e riconoscibile.

Spiccano i fari principali, posizionati più in basso rispetto all'Outlander precedente e costituiti da 12 Led individuali.

Offrono un'illuminazione a distanza migliorata senza abbagliare i veicoli in arrivo. Gli indicatori sequenziali, utilizzando 21 Led, conferiscono un aspetto dinamico al veicolo e, allo stesso tempo, aumentano l'avvistabilità del suv.

Osservato di lato, caratteristiche come robustezza e stabilità sono accentuate da una struttura orizzontale robusta e linee muscolose. Ed anche il look scolpito della parte posteriore esprime forza, mentre il design orizzontale dei fanali enfatizza stabilità e ampiezza.

All'interno, grazie all'artigianato giapponese e ad un'attenzione meticolosa ai dettagli con un focus preciso su materiali e colori, il veicolo garantisce elevati standard di qualità, silenziosità e una sensazione di spaziosità.

Il nuovo design espande infatti le dimensioni interne e migliora le prestazioni di NVH (Noise, Vibration and Harshness), offrendo un abitacolo più ampio, comodo e silenzioso Tutti i punti di contatto fisici dell'interno del nNuovo Outlander Phev - il volante, la leva del cambio, i comandi, le leve dei finestrini elettrici e le maniglie - sono progettati per garantire il massimo dell'affidabilità, offrendo una risposta precisa che ispira fiducia sia nel loro utilizzo che nel veicolo.

Gli aspetti digitali dell'abitacolo - inclusi cruscotto, HUD e infotainment - sono stati creati per essere intuitivi e visivamente accattivanti.

Completamente riprogettato a livello di strutture e sistema propulsivo Outlander Phev propone la combinazione tra un efficiente motore a 4 cilindri, due motori elettrici ad alta potenza e un pacco batterie agli ioni di litio più grande (22,7 kWh), collegato a una trasmissione shift-by-wire.

La potenza combinata arriva a 225 kW (302 Cv) mentre l'intervento sul pacco batteria porta l'autonomia elettrica Wltp a 86 km. Sulla base dei test ufficiali - precisa Mitsubishi - il consumo di carburante è di 0.8 litri/100km, con emissioni di CO2 pari a 18 g/km (cerchi da 18 pollici) o 19 g/km (cerchi da 20 pollici).

