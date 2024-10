Rolls-Royce Spectre Lunaflair brilla con i colori dell'alone

L'originalità delle richieste dei clienti Rolls-Royce e, di conseguenza, la capacità creativa della divisione Bespoke per accontentarle con hanno fine. La 'raccolta' delle edizioni speciali - questa volta in unico esemplare non replicabile - si arrocchisce ora della ammiraglia elettrica Spectre denominata Lunaflair.

Come sottolinea il nome, questa costosa one-off è Ispirata a un alone lunare, dove la luce si rifrange attraverso le particelle di ghiaccio presenti nei cirri creando l'effetto di un anello brillante ed etereo intorno alla luna.

Segreto di questa Spectre è la vernice olografica Lunaflair - che crea un accattivante effetto 'tecnicolor', simile alla luce che attraversa un diamante - e che ha richiesto un anno di sviluppo e che - anche per il futuro - sarà riservata esclusivamente al cliente che l'ha commissionata.

"Siamo costantemente stupiti dalla diversità di idee che guidano i concetti Bespoke dei nostri clienti. Spesso traggono ispirazione da materiali, finiture e temi che vedono in altre opere di artigianato o di arte - ha detto Martina Starke, responsabile del design Bespoke di Rolls-Royce Motor Cars - Spectre Lunaflair è l'esempio perfetto di questo".

"Lo fa esplorando la bellezza eterea di un alone lunare e che è stata immaginata dal cliente dopo aver assistito alla verniciatura di un'altra auto Bespoke" cioè la Phantom Syntopia svelata nel 2023 e che era caratterizzata da una finitura Liquid Noir scura iridescente.

Spectre Lunaflair è completata da un interno completamente 'su musura' che include toni blu navy, bianco e rosa peonia, che richiamano lo spettro di tonalità dell'alone lunare. La combinazione di colori appare sui sedili, sulle portiere e sul rivestimento del padiglione Starlight. Questo tema è ripreso anche sul volante bicolore, con un lato esterno blu navy e un lato interno bianco artico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA