Bmw nuova Serie 1, evoluzione nel nome dei motori termici

Grande viaggiatrice risparmiosa, o emozionante compatta performante che sia, la nuova Serie 1, al debutto nel mercato italiano, resta fedele al Dna Bmw e sposta in alto l'asticella dei contenuti tecnologici, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente pur restando fedele (anzi fedelissima) alle motorizzazioni ICE.





Che si tratti della variante con il 4 cilindri a gasolio 120d (potenza 163 Cv) o della sportiva M135 xDrive da 300 Cv, Bmw Serie 1 rappresenta sempre più la coerente porta di accesso al mondo -high tech ed high quality - del costruttore premium di Monaco, evidenziando molto più che in precedenza punti di contatto con la Serie 3 e i modelli di gamma alta. È il caso, trattando di argomenti che saltano subito all'occhio nell'osservare la carrozzeria e nel sedersi a bordo delle diverse Serie 1, degli equipaggiamenti e delle dotazioni di sicurezza.

Nel frontale, completamente ridisegnato, l'ampia griglia del radiatore Bmw (che richiama il doppi rene) è inclinata in avanti e presenta una struttura innovativa con barre verticali e diagonali. Al centro un elemento apparentemente 'anonimo' nasconde invece i preziosi sensori dei sistemi di assistenza alla guida, compreso il radar. Altro elemento forte del look tecnologico (e premium) della nuova Serie 1 sono I gruppi ottici con proiettori a Led in tutte le versioni e luci diurne costituire (assieme alle frecce) da originali elementi verticali che personalizzano la firma luminosa.

Previsti come optional anche i fari adattivi a Led con abbaglianti Matrix antiriflesso, funzione per l'illuminazione della svolta e accenti blu. La shadow line lucida - tipica del mondo Bmw Individual - include poi un elemento grafico con il numero 1 sul montante C. In coda spiccano gli elementi rifrangenti verticali e un diffusore nero così come le luci posteriori, divise in due parti, che si estendono fino alle sezioni laterali. Il look sportivo ed esclusivo delle Serie 1 è sottolineato poi dai nuovi cerchi in lega che nella versione M135 xDrive (e con alcuni pacchetti opzionali per le altre motorizzazioni) sono forgiati da 18 pollici.

Forte delle innovazioni introdotte in tutta la gamma a livello di sospensioni e sterzo, su strada la versione a gasolio 120d, grazie all'ultima evoluzione del 4 cilindri 2.0 da 163 Cv e 400 Nm di coppia, si dimostra non solo piacevole e sicura da guidare, ma anche davvero parca nei consumi. L'omologazione Wltp indica valori compresi fra 4,3 e 4,6 litri per 100 km, ma anche nella guida di tutti i giorni - ben coadiuvati dalla migliorata aerodinamica e dl cambio a doppia frizione con 7 rapporti - Bmw 120d si conferma davvero poco assetata di gasolio. Lo scatto 0-100 si realizza in 7,9 secondi e la velocità massima (in assenza di limiti) è di 222 km/h.

Tutta incentrata sulle prestazioni e le emozioni la versione M135 xDrive della nuova Serie 1, che è omologata con consumi Wltp più elevati (8,1 - 7,6 litri/100 km) ma che grazie al quattro cilindri da 300 Cv, al telaio M adattivo con sterzo sportivo e alla trazione integrale intelligente di serie, entra a buon diritto nel mondo delle Bmw M.

L'auto accelera da zero a 100 km/h in 4,9 secondi ed ha una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Per chi vuole ancora di più è previsto un pacchetto M Technology II con componenti di sospensione specifici e interventi per aumentare rigidità e ridurre il peso. Compresi anche un sistema frenante M Compound con dischi in carbonio e cerchi in lega leggera forgiati da 19 pollici.

Relax totale nei viaggi con la funzionalità della nuova plancia grazie all'ultima versione senza rotella di iDrive con QuickSelect (che consente l'accesso diretto alle funzioni senza dover passare a un sottomenu) che è progettato invece per il funzionamento touch e il controllo vocale. Ma anche con l'aiuto offerto dagli Adas di serie e daI nuovi pacchetti di equipaggiamento opzionali come il Bmw Live Cockpit Professional con Head-Up Display e Augmented View sul display, nonché Parking Assistant Plus. La nuova offerta Digital Premium consente di utilizzare App specifiche come streaming di musica e video, notizie o giochi. I prezzi vanno di 34.400 euro della 116 base da 122 Cv fino ai 60.300 della M135 xDrive in allestimento M Technology II.





