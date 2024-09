Fiat celebra in Brasile i 125 anni con le serie Tributo

Il Marchio Fiat celebra anche in Brasile i suoi 125 anni di storia e lo fa lanciando sul mercato locale cinque serie speciali denominate Tributo 125. Si tratta di proposte particolarmente ricche dal punto di vista degli accessori per la cittadina Argo, le Suv compatte Pulse e Fastback e i pick-up di successo Strada e Toro.

Caratterizzate per tutti i modelli oltre che dalla targhetta speciale anche dalle colorazioni, bianca o grigia entrambe abbinate al tetto nero e da cerchi in lega dal design specifico, le Tributo 125 offrono abitacoli con selleria rivestita in pelle, sistema multimediale e climatizzazione a controllo elettronico oltre a finiture tinta bronzo e il logo Fiat dorato che, tra l'altro, è un richiamo anche agli oltre 18 milioni di veicoli prodotti sino a oggi localmente dal brand italiano.

"Il Brasile - evidenzia Alexandre Aquino, vice presidente del marchio per il Sud America - è uno dei principali mercati della Fiat nel mondo, quindi non potevamo non festeggiare i 125 anni di stile del marchio. Per questo, abbiamo portato la serie Tribute 125, che combina la nostra eredità di tradizione con l'innovazione che il pubblico brasiliano apprezza di più".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA