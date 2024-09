Bmw, aggiornamenti d'autunno per gamma, motori e dotazioni

A poche settimane dal lancio della nuova Serie 1, Bmw ha annunciato i tradizionali aggiornamenti autunnali della gamma. E' il caso delle inedite versioni 116i e M135 xDrive della Serie 1. Ma anche di interventi sull'offerta di propulsori per i modelli i5 Touring e Serie 5 Touring.

Questa sarà ampliata con l'aggiunta di un'altra variante della piattaforma elettrica e - per la Serie 5 Touring - di un ibrido plug-in e un motore benzina a quattro cilindri.

Nel primo caso ciò riguarda la nuova i5 xDrive40 Touring a trazione elettrica integrale. In questa versione la potenza complessiva è di 394 e l'auto che, grazie anche alla coppia massima di 590 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 215 km/h.

La batteria produce 81,2 kWh di energia e assicura un'autonomia compresa fra 452 e 520 km. La Combined Charging Unit della nuova i5 xDrive40 Touring consente la ricarica AC a una velocità fino a 11 kW (di serie) e fino a 22 kW (optional) e fino a 205 kW presso stazioni di ricarica rapida DC.

Nel caso della Serie 5 Touring dal prossimo novembre 2024 debutteranno invece le versioni 520i Touring (quattro cilindri benzina mild hybrid 48 V da 208 Cv) e della nuova 550e xDrive Touring, che mettere a disposizione le ultima generazioni dei sistemi TwinPower Turbo per il motore e della tecnologia Bmw eDrive per sistemi ibridi plug-in.

Questo modello mette a disposizione una potenza di sistema di 489 Cv, con una coppia elettrica di 450 Nm che si somma a quella erogata dal 6 cilindri in linea 3.0 che è egualmente pari a 450 Nm.

Grazie al sistema Phev la 550e xDrive Touring può percorrere in modalità elettrica da 82 a 90 km, mentre sfruttando la combinazione turbo 6 cilindri - unità alimentata da batteria può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Utilizzando il sistema ibrido plug-in in tutta la sua funzionalità il consumo medio Wltp varia fra 1,1 e 0,8 litri/100 km.

Da segnalare inoltre che gli aggiornamenti prevedono che - grazie ad un aumento di quasi il 50 % della potenza di ricarica - nelle varianti ibride plug-in delle Bmw Serie 5 e X5 oltre che nella nuova M5 - è stato ottimizzato il potenziale per una guida a zero emissioni locali.

A partire dall'autunno 2024 nuove vernici esterne, cerchi in lega leggera e varianti di finiture interne forniranno ai clienti della Bmw Serie 1, Serie 5, X2 e Serie 2 Active Tourer ulteriori possibilità di personalizzazione. Disponibile ora per altri modelli Bmw, oltre a quelli che già lo offrivano, l'intrattenimento innovativo sotto forma di streaming video e giochi in auto come parte di una collaborazione con la piattaforma AirConsole.

Questo assieme a nuove funzioni disponibili tramite aggiornamenti software da remoto. Tra le novità, l'introduzione per i modelli con Bmw Operating System 9 di una funzione di pagamento digitale per il carburante per i termici e per la ricerca per quelli elettrici. Inoltre, sarà possibile assegnare diritti graduali al rilascio delle chiavi digitali dell'auto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA