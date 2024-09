Un teaser svela i dettagli del nuovo suv Elroq di Škoda

Škoda Auto ha diffuso un'anteprima del nuovo Elroq, rilasciando un video teaser che ne mette in evidenza i principali dettagli esterni. Elroq, primo modello Škoda a presentare il nuovo linguaggio di design Modern Solid, sarà svelato il giorno primo ottobre alle 19,30, durante un evento trasmesso live sui canali Instagram e TikTok di Škoda Auto. Successivamente, una registrazione dell'evento sarà disponibile sullo Storyboard di Škoda e sul canale YouTube di Škoda. Il video teaser mostra la nuova Tech-Deck Face di Elroq, che presenta gli inediti gruppi ottici Matrix Led e il lettering che sostituisce il logo sul cofano. Il nuovo linguaggio di design Modern Solid combina robustezza, funzionalità e autenticità, trasmettendo sicurezza e forza. Elroq è l’auto 100% elettrica, ideale sia per le avventure all'aria aperta sia per la guida urbana, grazie alle dimensioni compatte e al raggio di sterzata particolarmente ridotto. L'anteprima mondiale di Elroq si terrà a Praga il primo ottobre e sarà trasmessa in diretta dalle ore 19,30 sui canali Instagram e TikTok di Škoda.

