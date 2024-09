THK LSR-05 crossover ambasciatore del saper fare giapponese

Di fonte alla 'marea' di concept e innovazioni proposte quotidianamente dall'industria delle auto elettriche cinesi, la proposta LSR-05 della giapponese THK (azienda specializzata in tecnologie automotive avanzate) e del designer Shiro Nakamura potrebbe passare inosservata.

Ma il fatto di essere arrivata alla versione definitiva e funzionante dopo il reveal della maquette al Japan Mobility Show 2023 di Tokyo, ribadisce la volontà del sistema Jap - che comprende anche molte grandi realtà della componentistica come THK - di restare sui gradini più alti della creatività e dell'high tech.

In vista del debutto al Mondial de l'Auto di Parigi fa dunque notizia la presentazione del crossover coupé a quattro posti LSR-05 che, si legge nella nota, è una fusione tra la tecnologia avanzata di THK e il designer di Shiro Nakamura, il creatore della Nissan GT-R.

"L'LSR-05 rappresenta la nostra prospettiva sul futuro della mobilità - ha spiegato Akihiro Teramachi, ceo di THK Il veicolo è stato progettato per convalidare e dimostrare come la nostra tecnologia avanzata possa aiutare ad aumentare il valore delle auto".

La costruzione del primo esemplare marciante è stata completata assiema alla società di Nakamura SN Design Platform e utilizza una architettura che integra un motore elettrico da 220 kW nella parte anteriore e due motori elettrici posteriori THK da 93 kW a flusso variabile.

Ne deriva, spiega la nota, un efficace sistema di trazione integrale con sterzatura sulle quattro ruote che in abbinamento con le sospensioni attive, gli ammortizzatori attivi fluidi MR e i freni elettrici, offre elevati livelli di confort di guida, stabilità e manovrabilità. L'abitacolo è dotato di un sistema di regolazione dei sedili nascosto che assicura un pavimento piatto e crea un interno lussuoso e confortevole. LSR-05 è inoltre dotato di un sistema di ricarica senza contatto che incarna perfettamente la visione lungimirante di THK per la mobilità futura.



