Leapmotor con C10 debutta nel segmento dei D-Suv europei

Con l'arrivo in Europa di Leapmotor, grazie alla collaborazione con Stellantis, oltre al T03 è giunto nel Vecchio Continente anche il C10, un D-Suv dall'aspetto elegante, soprattutto nella combinazione di colori che alterna il verde metallizzato dell'esterno con il marrone dell'interno.

Spazioso per via di un corpo vettura lungo 4,74 metri, è un veicolo pensato per le famiglie ma anche per chi è alla ricerca di una mobilità alternativa e ricca di contenuti. Le tre linee parallele sulle fiancate rappresentano il suo tratto stilistico distintivo, mentre l'abitacolo si contraddistingue per il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, che offre supporto al guidatore nonostante la già importante presenza del display centrale ad alta definizione da 14,6 pollici da cui gestire il sistema di infotainment, che sfoggia aggiornamenti over the air e consente di tenere sotto controllo tutte le voci dell'auto.

Non manca un tetto panoramico da ben 2,1 metri per offrire maggiore luminosità interna, ed un piano ad induzione per la ricarica dello smartphone. Inoltre, grazie alla presenza di materiali ecosostenibili, come la cellulosa, C10 riduce le emissioni di carbonio del 30% durante la produzione.

Caratteristica l'illuminazione ambientale multi-modale, che varia a seconda della colonna sonora che accompagna il viaggio, e fuoriesce da un impianto audio con 12 altoparlanti. Lo spazio per i bagagli è di 435 litri oltre al funk da 32 litri e, volendo, con i sedili posteriori abbattuti, può arrivare fino a 1.410 litri.

In viaggio C10 si comporta come un Suv comodo e sicuro, con uno sterzo pronto e leggero, frutto della trazione posteriore e di una dinamica messa a punto a Balocco, in partnership con gli uomini Stellantis. Il suo motore elettrico da 218 CV e 320 Nm di coppia offre prestazioni brillanti, come sottolinea lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,5 secondi, mentre la batteria da quasi 70 kWh (69,9 kWh) offre un'autonomia di 424 km (574 km nel ciclo urbano), e consente di recuperare l'energia per percorrere 210 km in 30 minuti.

La sicurezza attiva è garantita da una lista di aiuti alla guida che annovera ben 17 ADAS che possono essere gestiti dal grande schermo centrale e si aggiornano grazie al sistema multimediale sempre connesso alla rete.

L'offerta commerciale è molto semplice ed intuitiva, per cui non c'è bisogno di lavorare molto al configuratore. Infatti, C10 consente di scegliere tra 2 tipologie di interni, 5 livree esterne e due allestimenti, denominati, rispettivamente, Style e Design. Già ordinabile, come il T03, in uno degli 80 show-room italiani, ha un prezzo base di 36.400 euro.

