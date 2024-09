Honda Passport Trailsport 2026, sarà un 4x4 pronto a tutto

Con un video e una serie di immagini che ritraggono il nuovo off-road nei collaudi di messa a punto su percorsi 'difficili' Honda ha anticipato la nuova generazione del Passport Trailsport che debutterà il prossimo anno come model year 2026. Da ciò che si vede, e soprattutto dai dettagli che la Casa giapponese ha diffuso, questo modello (inizialmente destinato al solo mercato Usa) abbandonerà l'aspetto e il carattere da suv cittadino - seppure reso più aggressivo anche nell'attuale variante Trailsport - per diventare un 4x4 pronto per affrontare il vero fuoristrada.





Rivale nel mercato americano di modelli come Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe e Kia Sorento, l'edizione 2026 del Passport Trailsport (che come d'abitudine in Usa verrà lanciata alla fine del prossimo anno) guarderà anche ad un mondo più 'duro e puro', come quello della Land Rover Defender e del Toyota Sequoia. Se le linee anticipate da queste immagini - seppure mimetizzate sotto gli adesivi camouflage - non cambieranno, Passport Trailsport si presenterà nelle concessionarie con uno stile più robusto e squadrato, con ruote ed altri elementi da vero off-road.

Questo per essere preparato a competere con i modelli rivali non solo nei parcheggi dei centri commerciali ma anche sui tradizionali (e numerosi) itinerari d'avventura nel Paese, come la Bulldog Canyon Route in Arizona o la Pinto Canyon Road in Texas.

Honda ha anticipato che il nuovo Passport Trailsport proporrà la versione aggiornata del potente V6 3.5 a benzina con 285 Cv, accoppiato però a un cambio automatico a 10 velocità e ad un inedito sistema di trazione integrale (denominato i-VTM4 AWD) che aggiungerà alle tradizionali caratteristiche dei 'veri' 4x4 anche l'utilissimo toque vectoring.

