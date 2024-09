Nuovo Peugeot 3008 punta anche sull'ibrido facile

Peugeot 3008 punta anche sulla versione ibrida nella 'gara' al taglio della CO2. Il suv compatto della casa del Leone, giunto alla sua terza generazione, oltre alla variante elettrica e a quella plug-in hybrid, ha infatti messo sul piatto, o meglio su strada, anche la scommessa sull'ibrido più tradizionale, che permette l'apporto della tecnologia elettrificata sulle emissioni, senza necessità di cavi e colonnine. Proprio la versione ibrida senza spina è quella che abbiamo testato per le strade di Milano e dintorni, tra novità in termini di design e guida alla ricerca della maggior sostenibilità possibile. La 3008 Hybrid è spinta da un motore tre cilindri da 1,5 litri da 136 Cv, abbinato a un motore elettrico da 21 kW (28 Cv) di potenza integrato nel cambio automatico a sei marce a doppia frizione.

L'intervento del motore elettrico avviene in aggiunta e in determinati casi in sostituzione del propulsore termico. Il risultato è quello di una riduzione dei consumi, dichiarato da Peugeot nel 15%.





Con un utilizzo intenso del veicolo su strade urbane, infatti, la batteria da 0,4 kWh di capacità che si ricarica in fase di decelerazione e frenata può consentire l'uso del solo motore elettrico per lunghi tratti. Il sistema è dotato di una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e di nuovi motori turbo benzina da 100 kW, sviluppati appositamente per l'applicazione ibrida.

La coppia del motore elettrico, capace di erogare un valore massimo di 55 Nm aggiuntivo alla coppia del motore termico, consente il giusto brio, senza strafare, in accelerazione, mentre a basse velocità, come in città, si possono percorrere numerosi tratti senza emissioni, godendo di un elevato livello di comfort di guida grazie alla fluidità tra stop e ripartenze.

La batteria agli ioni di litio da 48 V si ricarica da sola durante le decelerazioni. Quando il livello di carica lo permette, il sistema consente al veicolo di essere spinto dal solo motore elettrico nella guida in città su brevi distanze e durante le manovre. Nella guida urbana, dichiara Peugeot, il sistema ibrido a 48 V può funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica al 100% a emissioni zero.

La batteria da 48V è installata sotto il sedile anteriore sinistro, così da consentire il mantenimento dello spazio interno, sia nell'abitacolo che nel bagagliaio. Altro vantaggio della batteria installata al centro è quello della distribuzione ottimale del peso e della conseguente maggiore stabilità e piacere di guida.

Nuovo Peugeot 3008 Hybrid 136 CV e-DCS 6 Allure ha un prezzo di listino di 38.700 euro e in offerta, fino al 30 settembre, a 249 euro al mese con finanziamento.

