Ecco Ford Mustang GTD, la più sportiva di sempre

La nuova Ford Mustang GTD 2025 è la versione più sportiva mai realizzata di questo modello da parte della casa dell'ovale blu con i suoi 826 CV e 900 Nm di coppia massima. Si tratta di valori che le consentono di superare, in pista, i 325 km/h di velocità massima: la punta velocistica più alta di qualsiasi Mustang omologata per la circolazione stradale di sempre.

Queste performance sono associate a diversi elementi che ne consentono la gestione da parte del pilota, come l'aerodinamica attiva, i freni carboceramici, e le sospensioni posteriori con ammortizzatori semi-attivi, Tutte soluzioni che torneranno utili nel momento in cui la Mustang GTD sfiderà il vecchio circuito del Nürburgring per effettuare un giro in un tempo inferiore ai sette minuti, come è nei piani del brand. Il V8 sovralimentato da 5,2 litri che alberga nel cofano anteriore è stato migliorato adottando la soluzione a carter secco, un compressore rivisto ed uno scarico in titanio. e adesso raggiunge un regime massimo di rotazione di 7.650 giri/min, ovvero 100 giri/min in più rispetto alla motorizzazione precedente. Il motore in questione, come ha spietato Greg Goodall, chief program engineer della Mustang GTD, offre più cavalli/litro rispetto alla Porsche 911 GT3 RS.





