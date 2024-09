Nuova Flying Spur è quattro porte Bentley più potente

La nuova Flying Spur, lanciata da Bentley nei giorni scorsi e giunta alla quarta generazione, è la vettura a quattro porte della casa automobilistica di Crewe più potente di sempre. La nuova arrivata è infatti costruita attorno al nuovo sistema ibrido Ultra Performance di Bentley, che le conferisce una straordinaria ampiezza di prestazioni.

Da un lato, la vettura è in grado di muoversi serenamente e silenziosamente in modalità EV con una autonomia di 76 km e dall'altro, quando si desidera una guida più brillante, i 782 CV del V8 Bentley , con 147 CV in più rispetto all'auto precedente, insieme al motore elettrico, offrono prestazioni da vera sportiva, con un passaggio da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.





Mentre il design esterno conserva in gran parte quello familiare, muscoloso ed elegante della terza generazione della Flying Spur lanciata nel 2019, è sotto la pelle dell'auto che avvengono i veri cambiamenti, con il nuovissimo gruppo propulsore abbinato a un'architettura elettrica anch'essa nuova che porta la più moderna suite di tecnologia automobilistica in dotazione a una vera berlina di lusso.

Gli aggiornamenti degli interni migliorano poi l'abitacolo moderno della Flying Spur con nuove opzioni per le cuciture, la pelle 3D diamond estesa alle porte e ai montanti e ulteriori caratteristiche che guardano al benessere, tra cui la ionizzazione intelligente dell'aria e l'opzione di regolazione posturale automatica su tutti e quattro i sedili. Cuore nella nuova Flying Spur è il propulsore a trazione integrale Ultra Performance Hybrid della Flying Spur Speed che combina un avanzato V8 biturbo da 4,0 litri da 600 CV con un motore elettrico da 190 CV, integrato nella trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti. In modalità Sport, questo propulsore eroga ben 782 CV e 1.000 Nm, con la coppia istantanea del motore elettrico che completa il battito del V8.

In modalità EV pura, il motore elettrico fornisce 190 CV e 450 Nm di coppia, mentre la batteria da 25,9 kWh offre fino a 76 km di autonomia utilizzabile in modalità esclusivamente elettrica (nel ciclo di guida UE). Insieme, il V8 e il motore elettrico garantiscono alla nuova Flying Spur un'autonomia totale di 829 km.



