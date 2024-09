Lynk & Co rinnova look e tecnologia del Suv 01

Arriva una nuova versione del Suv 01 di Lynk & Co realizzata partendo dai feedback dei consumatori, dai quali sono scaturiti cambiamenti a livello di design e livree. Esteticamente, ora sfoggia una griglia in nero lucido, cerchi ridisegnati e luci LED più moderne, mentre le colorazioni disponibili sono il Crystal White, lo Sparkling Black ed il Mineral Green Metallic.

La nuova veste, oltre ad un sistema di infotainment migliorato, per offrire un funzionamento più reattivo, che si avvale di un display touchscreen HD da 15,4 pollici e di un potente chip Qualcomm Snapdraggon 8155, nasconde un propulsore completamente rinnovato e più efficiente. Infatti, la power unit plug-in hybrid raggiunge una potenza combinata di 276 CV e 535 Nm di coppia, promette un consumo dichiarato di 0,9 litri/100 km ed emissioni di 20 g/km di CO2 nel ciclo WLTP, e fino a 75 km di percorrenza in modalità elettrica. "Il lancio di queste novità rappresenta un passo chiave nella nostra strategia di espansione in Europa - afferma Nicolas López Appelgren, ceo di Lynk & Co International - grazie a questi ultimi aggiornamenti, e all'introduzione di diverse specifiche e colori il suo fascino potrà raggiungere una gamma ancora più ampia di consumatori".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA