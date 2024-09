Aperti gli ordini per Nuovo Peugeot 3008 Plug-in Hybrid

Peugeot ha aperto gli ordini del nuovo 3008 in versione ibrida plug-in. Dopo il lancio di nuovo E-3008 completamente elettrico e di 3008 Hybrid, la casa del leone ha infatti dato il via anche agli ordini per la versione ibrida plug-in 195 e-DCS7 del suo SUV Fastback.

Con l'introduzione di questo propulsore, che offre un'autonomia di 87 km in modalità 100% elettrica, il nuovo Peugeot 3008 punta a soddisfare le esigenze di un numero ancora maggiore di automobilisti.

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 combina un motore elettrico da 92 kW (125 CV) con un motore a combustione interna turbo a 4 cilindri da 1,6 litri da 150 CV (110 kW), per una potenza combinata di 195 CV (143 kW). Il cambio automatico a doppia frizione a 7 marce è prodotto nello stabilimento di Metz, in Francia.

Questa nuova offerta ibrida da 195 CV consente al nuovo 3008 di offrire prestazioni di alto livello e una capacità di traino di 1550 kg. La batteria da 21 kWh consente di raggiungere un'autonomia di guida 100% elettrica di 87 km (nel ciclo WLTP).

La ricarica richiede invece 2 ore e 55 minuti con il caricabatterie da 7,4 kW o in 9 ore e 5 minuti utilizzando una normale presa domestica.

I consumi certificati sono di 0,9 l/100 km ed emissioni a partire da 19-21 g di CO2/km (WLTP e partendo da batteria carica). Grazie al serbatoio da 55 litri, l'autonomia è poi estesa anche per i lunghi viaggi. Assemblato nello stabilimento di Sochaux, il nuovo 3008 debutta con la piattaforma STLA Medium di Stellantis, che consente l'integrazione di questo nuovo propulsore ibrido plug-in ad alte prestazioni preservando lo spazio interno e il bagagliaio.

Due le versioni disponibili, ovvero Allure a 44.950 euro e GT a 49.950 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA