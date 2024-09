Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice è un omaggio agli anni Novanta

In occasione dell'ID.Meeting di Locarno, Volkswagen ha presentato la ID.3 GTX Fire+Ice.





Sviluppata in collaborazione con Bogner, marchio di moda sportiva di lusso con sede a Monaco di Baviera, l'auto ricorda la Golf Fire and Ice degli anni Novanta.

Realizzata con un'esclusiva verniciatura a tre strati con effetto perle di vetro e numerosi dettagli negli interni, il veicolo rende omaggio al suo predecessore, per portarne l'idea di design nell'era elettrica. "Con la ID.3 Gtx Fire+Ice - ha commentato Andreas Mindt, head of design di Volkswagen - sottolineiamo il carattere del nostro modello sportivo di punta.

Il nostro team si è divertito moltissimo a reinterpretare l'iconico design degli anni '90 e a svilupparlo ulteriormente".

L'idea del veicolo è venuta dai dipendenti dello Sviluppo Tecnico. Come per la Golf Mk2 Fire and Ice, i designer di Volkswagen e Bogner hanno lavorato insieme, per realizzare un veicolo che si distingue soprattutto per l'esclusiva verniciatura a 3 strati con effetto perle di vetro. Il colore effetto perla Electric Violet è stato sviluppato appositamente per questo modello unico ed è una reinterpretazione della vernice esterna della Golf Mk2 Fire and Ice.

Oltre alla mano di base blu scuro, la vernice a tre strati contiene speciali perle di vetro, che creano un effetto cromatico unico. A seconda dell'incidenza della luce, il colore cambia dal blu scuro al viola o addirittura al nero. La striscia del telaio del tetto aggiunge un accento sportivo con la vernice anodizzata rossa Flaming Red. I lati del veicolo sono dominati da una laminazione con il motivo geometrico Fire+Ice in trasparente opaco.

Un'altra particolarità sono i cerchi da 21 pollici, che sottolineano l'aspetto dinamico con una finitura in vernice anodizzata blu con un tocco lucido. Il logo originale Fire+Ice degli anni '90 adorna il montante centrale e lo spoiler posteriore del tetto.

L'interno è invece diviso in due colori, con il colore Flaming Red rosso fuoco che predomina sui sedili e sulle cuciture sul lato del guidatore e sul sedile posteriore, oltre al blu ghiaccio di sedili e gli interni sul lato passeggero. I pedali dell'acceleratore in acciaio inossidabile hanno uno speciale design Fire+Ice invece del design Play/Pause noto dalla famiglia ID. Volkswagen.

