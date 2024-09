Škoda svela i primi dettagli del SUV compatto Elroq

In occasione del #WorldEVDay, Škoda ha svelato nuovi dettagli del prossimo SUV compatto 100% elettrico Elroq, che sarà anche il primo modello di serie della casa boema ad adottare il linguaggio di design Modern Solid.



I primi bozzetti esterni di Elroq forniscono un'anteprima del design in cui spicca il frontale con lettering Škoda, la cosiddetta Tech-Deck Face e i gruppi ottici Matrix-LED integrati in un paraurti dallo stile audace. Altri punti salienti visivi sono i dettagli in Unique Dark Chrome e il nuovo colore Timiano Green, esclusivo di Škoda Elroq.

"Škoda Elroq - ha spiegato Karl Neuhold, head of exterior design di Škoda Auto - incarna il nostro nuovo linguaggio stilistico Modern Solid e porta il design esterno a un livello ulteriore di evoluzione, grazie all'accattivante Tech-Deck Face e al caratteristico paraurti anteriore. Il lettering Škoda sul cofano è un altro tratto caratteristico della nostra nuovissima auto 100% elettrica, con i numerosi accenti in Unique Dark Chrome a completarne il look".

Con il nome di Tech-Deck Face è stata chiamata la struttura piatta e larga che sostituisce la tradizionale calandra Škoda.

La parte anteriore si distingue ulteriormente per il design dei fari sdoppiati, con la sezione superiore più sottile che si estende senza soluzione di continuità nei passaruota. Il cofano mostra il lettering Škoda in Unique Dark Chrome, che fa di Elroq la prima vettura a incarnare la nuova identità aziendale Škoda.



