Nissan presenta Ariya Nismo in occasione del World EV Day

In occasione del World EV Day, Nissan svela i dettagli della nuova Ariya Nismo. Elegante, dinamica, 100% elettrica e concepita per offrire prestazioni esaltanti, Ariya Nismo si prepara al debutto sulle strade europee con una versione e-4orce da 435 CV (320 kW) di potenza e 600Nm di coppia.



Ariya Nismo rappresenta una novità nel panorama delle vetture elettriche ad alte prestazioni, combinando la mobilità sostenibile con le caratteristiche che hanno reso i modelli Nismo celebri in tutto il mondo.

Ariya Nismo unisce l'eredità del marchio Nismo e il design tipicamente giapponese per dare vita a una vettura dinamica, agile, dalla personalità audace e dalle prestazioni esaltanti, di livello superiore rispetto alle già eccellenti prestazioni di Ariya e-4orce 87KWh. Ariya Nismo presenta un design aerodinamico con linee filanti, che insieme al paraurti anteriore ridisegnato e allo spoiler posteriore riducono il coefficiente di portanza (CL) del 40%, che passa dal valore di 0,18 del modello standard al valore di 0,11 della versione Nismo.

L'assetto della vettura, il suo baricentro basso e il doppio diffusore posteriore ottimizzano i flussi d'aria intorno alla vettura e aumentano la deportanza. Inoltre, deflettori e prese d'aria ispirati alla Formula E migliorano le prestazioni aerodinamiche e riducono l'attrito dell'aria intorno agli pneumatici, a cui contribuiscono anche i profili delle portiere con finiture più ampie rispetto alle versioni standard di Ariya.

Ariya Nismo è pensata per offrire prestazioni di alto livello, e la versione da 87 kWh, con 435 CV (320 kW) di potenza e 600 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 5 secondi, e passa da 80 a 120 km/h in soli 2,4 secondi.Le sospensioni dinamiche, che includono molle, stabilizzatori e ammortizzatori modificati, insieme a un telaio bilanciato e all'azione dello sterzo che varia al variare della velocità, offrono massima stabilità e massimo controllo in ogni situazione di guida.

Ariya Nismo è dotata di tecnologia e-4orce, il sistema di trazione integrale esclusivo Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l'azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione. La tecnologia Nismo e-4orce può bloccare il sottosterzo in situazioni di forte accelerazione, riducendo del 12% le deviazioni della traiettoria rispetto ad e-4orce standard.

Capacità di ricarica rapida Ariya Nismo include un caricatore integrato da 22 kW, unico sul mercato. Ciò consente una ricarica rapida su tutte le stazioni di ricarica pubbliche AC.

La vettura sportiva ha un aspetto imponente, con assetto ribassato e linee pulite ed essenziali che esprimo potenza ed eleganza. Il posteriore è caratterizzato da linee ancora più nette, che si allargano nella parte bassa della vettura per aumentare la deportanza e migliorare la stabilità alle alte velocità. Il marchio Nismo si ritrova all'interno - impresso su sedili e cruscotto - e all'esterno - sul frontale, sul retro dell'auto e sugli pneumatici.

Disponibile in quattro colori, tra cui il nuovo Nismo Stealth Grey con tetto nero, tutti impreziositi da un bordo rosso alla base del veicolo, che conferisce alla vettura un tratto distintivo, Ariya Nismo presenta interni completamente ridisegnati, realizzati con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. L'eleganza degli interni è esaltata dalle venature del legno scuro presente in tutto l'abitacolo.

L'illuminazione rossa Andon di Nissan, caratteristica del marchio, contribuisce a creare un'atmosfera suggestiva. Ariya Nismo sarà disponibile in tutti i mercati europei dove è già presente il modello standard, a partire da gennaio 2025 (ad eccezione di Cipro, Malta e Irlanda del Nord).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA