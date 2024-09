Arriva la campagna per il nuovo Nissan Qashqai

È partita la nuova campagna di comunicazione Nissan relativa al nuovo Qashqai, che si avvale di un video in cui offre risalto al design moderno e dinamico ed al piacere di guida promesso dal Suv di segmento C. Un modello che, nel 2007, ha sfidato le convenzioni creando il segmento dei crossover nel quale è ancora un rifermento. Nei 17 anni, di presenza sul mercato sono state diverse le campagne di comunicazione della vettura, con l'ultima, in programma da domenica 8 settembre, che vede Qashqai sfidare i limiti della città per portare l'esperienza di guida urbana ad un livello superiore. Come si evince dalle immagini, la terza generazione della Qashqai si contraddistingue per le linee taglienti e si caratterizza per un frontale completamente ridisegnato, mentre gli interni sfruttano materiali di qualità superiore e finiture di pregio. Non mancano nuove tecnologie di assistenza alla guida e di connettività con la suite Google integrata.

Suddivisa in 5 allestimenti, denominati, rispettivamente, ACENTA, N-CONNECTA, N-DESIGN, TEKNA, TEKNA+, la gamma della nuova Nissan Qashqai presenta per le varianti ACENTA, N-CONNECTA e TEKNA maggiori equipaggiamenti di serie e ulteriori contenuti di prodotto rispetto alla versione precedente, pur mantenendo il prezzo inalterato. Inoltre, nella proposta commerciale l'allestimento N-DESIGN rappresenta una novità, mentre la versione base VISIA esce dal listino, visto che i clienti sono sempre più orientati verso gli allestimenti più ricchi.

Il nuovo Nissan Qashqai, nella versione Acenta Mild Hybrid 140 CV, è proposta con un finanziamento Intelligent Buy Value che, al netto di una permuta o di una rottamazione;, prevede un anticipo di 6.476 euro e 36 rate mensili da 159 euro, con un valore futuro garantito pari a 19.257,70 euro; alla scadenza dei tre anni il cliente può decidere se pagare la rata finale, pari a 19.257,70 euro, o restituire la vettura al concessionario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA