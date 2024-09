Sharp avvierà produzione veicoli elettrici nei prossimi anni

Il produttore di elettronica giapponese Sharp ha anticipato che entrerà nel mercato delle auto elettriche con l'obiettivo di lanciare un veicolo nel prossimo futuro. L'annuncio è stato fatto durante un briefing sullo Sharp Tech-Day '24 Innovation Showcase, che inizierà il 17 settembre, spiegando che l'azienda intende sviluppare i veicoli elettrici utilizzando una piattaforma EV di proprietà della sua società madre, la Hon Hai Precision Industry. A questo riguardo, un modello concettuale di veicolo elettrico denominato LDK+ sarà presentato durante i due giorni di esposizione che si terranno al Tokyo International Forum. Nello specifico, il modello concept utilizzerà la tecnologia AIoT, che combina l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet delle cose (IoT).

L'LDK+ sarà dotato di celle solari e batterie di accumulo e la sua AI potrà gestire anche l'elettricità domestica del proprietario. Nella parte posteriore del veicolo sarà montato un grande schermo LCD e, ruotando i sedili posteriori, il veicolo potrà essere utilizzato come sala cinematografica. Mototaka Taneya, senior managing executive officer di Sharp, ha dichiarato durante il briefing: "L'EV è considerato una stanza, e 'LDK+' ha lo scopo di creare valore anche quando il veicolo non è in movimento".

