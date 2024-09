Inediti suv e pick-up elettrici Scout, debutto il 24 ottobre

Con un'immagine teaser che inquadra una bussola, cioè un elemento che farà parte delle dotazioni per il piacere degli appassionati dell'evventura, Volkswagen ha confermato che il suo brand americano Scout Motors presenterà il suo suv e il suo pick-up il 24 ottobre.

Questo nuovo marchio - ora proprietà della Volkswagen - torna sul mercato a 44 anni dalla fine della commercializzazione dei suoi iconici fuoristrada, oggi ricercatissimi dai collezionisti. Sarà dedicato esclusivamente a 'light truck' elettrici costruiti in una nuova fabbrica nella Carolina del Sud. Utilizzeranno una piattaforma Ev inedita.

Secondo molti esperti nordamericani del settore Ev, i modelli di serie che deriveranno dai due Concept che saranno svelati il 24 ottobre potrebbero aiutare la Volkswagen a fare ciò che non è mai stata in grado, cioè conquistare l'America.

Nonostante sia una delle più grandi Case automobilistiche al mondo - si legge su Inside Evs - e operi con una vasta gamma di marchi che vanno da Volkswagen e Audi fino a Porsche a Bentley, il Gruppo di Wolfsburg non è riuscito a 'sfondare' veramente nel mercato americano nei decenni in cui è stato presente.

Ma i suv e pick-up Scout - grandi e capaci, cioè esattamente il tipo di veicoli che gli americani desiderano e acquistano in grandi quantità - potrebbero cambiare la situazione.

"Costruiti per il lavoro e il tempo libero, i nostri nuovi Scout saranno robusti e versatili - ha affermato il ceo del brand Scott Keogh in un post su LinkedIn - Devono esserlo per indossare in modo credibile il marchio Scout. Con veri controlli analogici e tattili e con sensazioni reali, soddisferanno le esigenze dei clienti americani su strada e in off-road".

Quando entreranno in produzione nel 2026, i due modelli elettrici Scout andranno a competere, nel cuore del mercato nordamericano, con altri Ev di questo segmento, come il Rivian R1S e il Ford F-150 Lightning.

